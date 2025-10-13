Ретро повертається: Саша Бо показала модний осінній "лук" із джинсами кльош

Відома українська блогерка Саша Бо (справжнє ім'я - Олександра Тарнавська) показала ідеальний осінній образ. Він поєднує класичні осінні відтінки з елементами стилю 70-х років і сучасним шиком.

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Саша Бо

Жакет незвичного крою

Головний акцент образу - жакет, який нагадує кейп або пончо. Це не класика, а стильна модель з акцентом спереду - такий крій створює ефект багатошаровості.

Крім того, жакет має трендовий принт у дрібну клітинку в осінній коричнево-бежевій гамі.

Джинси кльош

Цей елемент є прямим відсиланням до моди 70-х, яка зараз знову на піку популярності. Джинси з високою посадкою і розкльошеними від коліна штанинами візуально подовжують силует і створюють невимушений, розслаблений вигляд.

Модний лук Саші Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Хустка на голові

Шовкова хустка, зав'язана під підборіддям, надає образу ретро-чарівності та жіночності. Це ідеальний аксесуар, який захищає від осіннього вітру і робить образ грайливим та унікальним.

Хустка з класичним принтом у вигляді ланцюгів у пастельних тонах пасуватиме до будь-якого образу.

Замшева сумка

Велика, містка сумка із замші теплого коричневого кольору. Замша - ідеальна осіння текстура, а об'ємна форма сумки підкреслює затишний і трохи богемний настрій луку.

Взуття

Завершити стильний лук Саша Бо вирішила черевиками на грубій тракторній підошві.

Стиль

Цей образ можна охарактеризувати як бохо-шик з елементами ретро та класичного елегантного стилю.

Бохо-шик / ретро : завдяки джинсам кльош, об'ємній замшевій сумці та хустці на голові.

: завдяки джинсам кльош, об'ємній замшевій сумці та хустці на голові. Елегантність: досягається завдяки класичному принту жакета і його структурі.

Саша Бо майстерно поєднала ці напрямки, створивши дуже актуальний, теплий і стильний осінній образ.

Саша Бо з чоловіком (фото: instagram.com/sashaabo)

З чим ще можна носити такі речі

Жакет

поєднуйте з прямими або широкими брюками для ділового образу

можна накинути поверх легкої сукні або светра з високою горловиною

гармонійно виглядає з ботфортами або високими чобітьми.

Джинси кльош

носіть з водолазками, щоб балансувати об'єм у нижній частині образу

для casual-стилю додайте футболку з принтом і джинсову куртку

чудово поєднуються з платформами або ботильйонами.

Шовкова хустка

зав'язуйте на шиї, сумку чи навіть на зап'ясті - це універсальний аксесуар

хустка може стати акцентом у total-look, якщо підібрати контрастний колір.

Замшева сумка

легко комбінується з пальтами, тренчами, в'язаними кардиганами

ідеальний варіант як для міського образу, так і для поїздок у вихідні.

Яке взуття пасує до образу

ботильйони на стійких підборах у тон сумці або жакету

шкіряні лофери або броги - для ретро-настрою

чоботи зі шкіри або замші - для прохолодної погоди.

Саша Бо показала стильний "лук" (фото: instagram.com/sashaabo)