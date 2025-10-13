Ретро повертається: Саша Бо показала модний осінній "лук" із джинсами кльош
Відома українська блогерка Саша Бо (справжнє ім'я - Олександра Тарнавська) показала ідеальний осінній образ. Він поєднує класичні осінні відтінки з елементами стилю 70-х років і сучасним шиком.
Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Який "лук" вибрала Саша Бо
Жакет незвичного крою
Головний акцент образу - жакет, який нагадує кейп або пончо. Це не класика, а стильна модель з акцентом спереду - такий крій створює ефект багатошаровості.
Крім того, жакет має трендовий принт у дрібну клітинку в осінній коричнево-бежевій гамі.
Джинси кльош
Цей елемент є прямим відсиланням до моди 70-х, яка зараз знову на піку популярності. Джинси з високою посадкою і розкльошеними від коліна штанинами візуально подовжують силует і створюють невимушений, розслаблений вигляд.
Модний лук Саші Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Хустка на голові
Шовкова хустка, зав'язана під підборіддям, надає образу ретро-чарівності та жіночності. Це ідеальний аксесуар, який захищає від осіннього вітру і робить образ грайливим та унікальним.
Хустка з класичним принтом у вигляді ланцюгів у пастельних тонах пасуватиме до будь-якого образу.
Замшева сумка
Велика, містка сумка із замші теплого коричневого кольору. Замша - ідеальна осіння текстура, а об'ємна форма сумки підкреслює затишний і трохи богемний настрій луку.
Взуття
Завершити стильний лук Саша Бо вирішила черевиками на грубій тракторній підошві.
Стиль
Цей образ можна охарактеризувати як бохо-шик з елементами ретро та класичного елегантного стилю.
- Бохо-шик / ретро: завдяки джинсам кльош, об'ємній замшевій сумці та хустці на голові.
- Елегантність: досягається завдяки класичному принту жакета і його структурі.
Саша Бо майстерно поєднала ці напрямки, створивши дуже актуальний, теплий і стильний осінній образ.
Саша Бо з чоловіком (фото: instagram.com/sashaabo)
З чим ще можна носити такі речі
Жакет
- поєднуйте з прямими або широкими брюками для ділового образу
- можна накинути поверх легкої сукні або светра з високою горловиною
- гармонійно виглядає з ботфортами або високими чобітьми.
Джинси кльош
- носіть з водолазками, щоб балансувати об'єм у нижній частині образу
- для casual-стилю додайте футболку з принтом і джинсову куртку
- чудово поєднуються з платформами або ботильйонами.
Шовкова хустка
- зав'язуйте на шиї, сумку чи навіть на зап'ясті - це універсальний аксесуар
- хустка може стати акцентом у total-look, якщо підібрати контрастний колір.
Замшева сумка
- легко комбінується з пальтами, тренчами, в'язаними кардиганами
- ідеальний варіант як для міського образу, так і для поїздок у вихідні.
Яке взуття пасує до образу
- ботильйони на стійких підборах у тон сумці або жакету
- шкіряні лофери або броги - для ретро-настрою
- чоботи зі шкіри або замші - для прохолодної погоди.
Саша Бо показала стильний "лук" (фото: instagram.com/sashaabo)
Вас також може зацікавити
- Дружина Усика показала, як носити шкіряну спідницю восени
- Лілія Ребрик вразила новою зачіскою
- Як носити нюдову сукню міді, щоб виглядати дорого.