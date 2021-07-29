Республіканці в США виступили за санкції проти "Північного потоку-2"

Сенатор Пет Тумі та 11 інших республіканців у банківському комітеті Сенату США погрожують заблокувати двох кандидатів у казначейство, якщо адміністрація Байдена не змінить свою позицію щодо газопроводу "Північний потік-2". Вони вимагають накласти нові санкції на проект.

"Газопровід "Північний потік-2" безпосередньо шкодить інтересам національної безпеки США, наших союзників і партнерів... Якщо цей проект буде завершено, він посилить згубний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує крихку безпеку України і сприятиме подальшій агресії Росії", - йдеться в заяві сенаторів-республіканців.

Вони стверджують, що будуть виступати проти висунення Брайана Нельсона і Елізабет Розенберг на посади в Міністерстві фінансів, направлені на контроль виконання санкцій, якщо їх вимоги не будуть виконані.