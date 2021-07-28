Німеччина підтвердила готовність провести консультації по "Північному потоку-2" на вимогу України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП .

Зазначається, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів переговори з уповноваженим з питань Східної Європи МЗС Німеччина Маттіасом Люттенбергом.

Жовква поінформував Люттенберга про позицію України щодо реалізації проекту "Північний потік-2", наголосивши на пов’язаних з ним гострих безпекових загрозах як для нашої держави, так і для всієї Європи.

"Зі свого боку уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала наша держава", - йдеться в повідомленні.