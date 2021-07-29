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Республиканцы в США выступили за санкции против "Северного потока-2"

Автор: Наталья Скороход

Республиканцы в США выступили против "Северного потока-2". Они выставили свои требования администрации Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сенатор Пэт Туми и 11 других республиканцев в Банковском комитете Сената США угрожают заблокировать двух кандидатов в казначейство, если администрация Байдена не изменит свою позицию в отношении газопровода "Северный поток - 2". Они требуют наложить новые санкции на проект.

"Газопровод "Северный поток-2" напрямую вредит интересам национальной безопасности США, наших союзников и партнеров... Если этот проект будет завершен, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России", - говорится в заявлении сенаторов-республиканцев.

Они утверждают, что будут выступать против выдвижения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг на должности в Министерстве финансов, направленные на контроль выполнения санкций, если их требования не будут выполнены.

Напомним, проект "Северный поток-2" уже завершен на 99%. Об этом заявили в Nord Stream AG.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там уверяют, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

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Северный поток-2