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Республіканці в США виступили за санкції проти "Північного потоку-2"

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США, Четвер 29 липня 2021 02:48
Республіканці в США виступили за санкції проти "Північного потоку-2" Фото: проти "Північного потоку-2" виступили республіканці в США ( nord-stream2.com/Paul Langrock)
Автор: Наталья Скороход

Республіканці в США виступили проти "Північного потоку-2". Вони виставили свої вимоги адміністрації Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сенатор Пет Тумі та 11 інших республіканців у банківському комітеті Сенату США погрожують заблокувати двох кандидатів у казначейство, якщо адміністрація Байдена не змінить свою позицію щодо газопроводу "Північний потік-2". Вони вимагають накласти нові санкції на проект.

"Газопровід "Північний потік-2" безпосередньо шкодить інтересам національної безпеки США, наших союзників і партнерів... Якщо цей проект буде завершено, він посилить згубний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує крихку безпеку України і сприятиме подальшій агресії Росії", - йдеться в заяві сенаторів-республіканців.

Вони стверджують, що будуть виступати проти висунення Брайана Нельсона і Елізабет Розенберг на посади в Міністерстві фінансів, направлені на контроль виконання санкцій, якщо їх вимоги не будуть виконані.

Нагадаємо, проект" Північний потік-2 " вже завершено на 99%. Про це заявили в Nord Stream AG.

Раніше повідомлялося, що у Європарламенті виступили проти угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Там запевняють, що проект загрожує безпеці України та всієї Європи.

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Північний потік-2
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