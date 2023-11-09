Кандидат в президенты США влип в скандал из-за заявления о "нацисте" Зеленском

Вероятный кандидат на будущих президентских выборах в США республиканец Вивек Рамасвами на дебатах назвал президента Украины Владимира Зеленского "нацистом", чем вызвал массу критики в обществе. В штабе политика утверждают, что его "не так поняли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Странные высказывания представителя Республиканской партии США прозвучали во время его выступления в Майами, вызвав в зале возмущение, а также волну критики в интернете, американские пользователи сети, в частности, напомнили о еврейских корнях Зеленского, который потерял членов семьи во время Холокоста.

В одном из постов в интернете от группы республиканцев "Проект Линкольна", которая выступает против Дональда Трампа, Рамасвами назвали "несерьезным кандидатом".

После шквала критики предвыборный штаб Рамасвами попытался оправдать такие слова кандидата и настаивал на том, что он "имел в виду не это".

Так, политик на дебатах комментировал недавний призыв украинского лидера об увеличении американской помощи стране, которая отражает широкомасштабную военную агрессию РФ. Эту просьбу поддерживают некоторые представители "республиканцев" в Сенате, но сам Рамасвами выступает против.

"Украина не является образцом демократии... Она прославила нациста в своих рядах. Комик в брюках-карго, мужчина, по имени Зеленский. Это не демократично", - заявил он.

Как утверждает пресс-секретарь Рамасвами Триша Маклафлин, он "не называл Зеленского нацистом". По ее словам, политик имел в виду сентябрьское событие, в ходе которого президент Украины посетил парламент Канады, куда также был приглашен 98-летний Ярослав Гунько, который во время Второй мировой войны служил в рядах дивизии "Галичина".

При этом в предвыборном штабе Рамасвами признают, что без контекста это замечание кандидата можно "легко понять неправильно".

"Он говорил быстро и его слова были неровными", - объясняет она.

Скандал с приглашением Гунько

Напомним, приглашение в сентябре ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько на заседание двух палат парламента Канады, в ходе которого выступал Зеленский, вызвало скандал. В то же время российские пропагандисты и не только начали активно обвинять Гунько в том, что он "нацист".

Но дивизия "Галичина" не была осуждена Нюрнбергским процессом или любым другим трибуналом, поскольку доказать вину солдат подразделения в военных преступлениях так и не смогли.

Добавим, что после скандала премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за то, что на выступление Зеленского в парламенте позвали ветерана дивизии "Галичина". Спикер парламента Канады подал в отставку.