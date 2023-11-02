Спикер Палаты представителей США анонсировал пакет с помощью Украине и защитой границ

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон внесет на рассмотрение Конгресса пакет, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Джонсона.

По его словам, такой законопроект с помощью Украине и защитой границ будет следующим после голосования в Палате представителей за помощь Израилю.

Джонсон отметил, что считает правильным объединение финансирования помощи Украине и защиты границы с Мексикой, потому что так удастся получить двухпартийное согласие по этим вопросам.

"У нас есть обязательства, есть вещи, которые мы можем и должны делать во всем мире, но прежде всего мы должны заботиться о нашем собственном доме. И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя для большой угрозы. Если мы хотим помочь с границами в Украине, мы должны заботиться и об американской границе", - добавил спикер.

Стоит заметить, что голосование за законопроект Джонсона о помощи Израилю на 14,3 млрд долларов состоится сегодня, 2 ноября.

Что предшествовало

Напомним, ранее Джонсон предложил отделить помощь Израилю от помощи Украине. Он внес на рассмотрение Конгресса США соответствующий законопроект.

Таким образом, его предложение конкурирует с запросом Белого дома к Конгрессу выделить 106 млрд долларов на финансирование помощи Израилю и Украине, а также охраны границы с Мексикой.

В Белом доме уже заявили, что президент США Джо Байден ветирует законопроект Джонсона с предложением отдельной помощи Израилю.