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Осталось 4%. США потратили почти все средства, которые были выделены на помощь Украине

Среда 08 ноября 2023 21:13
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Осталось 4%. США потратили почти все средства, которые были выделены на помощь Украине Фото: Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки практически исчерпали все средства, которые были выделены для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Американские средства для Украины исчерпаны на 96%", - говорится в заявлении.

Кирби уточнил, что осталось около 4% средств, которые Вашингтон еще может потратить на помощь для Украины.

Также координатор Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что США верят, что Украина может вернуть свою территорию, хотя и признал, что прогресс был медленным.

Помощь Украине от США

Напомним, ранее в октябре президент США Джо Байден пригласил в Конгресс США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Пакет включает 61 млрд. долларов для Украины и 14,3 млрд. долларов для Израиля.

Позже новый представитель Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Добавим, что 2 ноября Джонсон анонсировал внесение в Конгресс пакета, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть план действий по оказанию помощи Украине, которая продолжает отражать полномасштабную военную агрессию РФ.

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