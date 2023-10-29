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Спикер Палаты представителей США подтвердил разделение помощи Украине и Израилю

Воскресенье 29 октября 2023 23:30
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Спикер Палаты представителей США подтвердил разделение помощи Украине и Израилю Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что финансирование помощи Украине и Израилю будет рассмотрено в различных законопроектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Мы собираемся рассмотреть отдельный законопроект о финансировании Израиля. Это насущная и неотложная потребность", – сказал спикер.

Он также добавил, что события в Израиле "требуют немедленного внимания", мол, поэтому следует рассмотреть этот вопрос отдельно.

"Я верю, что это будет поддержано обеими партиями, и очень буду на этом настаивать", - отметил Джонсон.

Что предшествовало

25 октября в США Палата представителей избрала своего нового спикера после отставки Кевина Маккарти. Спикером нижней палаты американского Конгресса стал республиканец Майк Джонсон, являющийся соратником экс-президента Дональда Трампа, и ранее голосовавший против пакета помощи Украине 40 миллиардов долларов.

В настоящее время Джонсон, уже будучи новым спикером Палаты представителей США, заявил о своей готовности к переговорам по выделению помощи Украине, но "при определенных условиях". В частности, речь идет о желании подотчетности.

Напомним, что сейчас в Сенате ведутся дискуссии о поддержке запроса президента США Джо Байдена в Конгрессе 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить на поставки Украине, 14,3 млрд долларов – Израилю.

Добавим, что группа сенаторов США от Республиканской партии предоставила отдельный законопроект, предложив не совмещать в одном пакете финансовую помощь Украине и Израилю. С таким же предложением выступал и сам Джонсон.

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