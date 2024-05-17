Республиканцы в Конгрессе приняли акт, обязывающий Байдена передать оружие Израилю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Закон о поддержке помощи Израилю в области безопасности был одобрен 224 голосами против 187, преимущественно по партийному признаку. Шестнадцать демократов вместе с большинством республиканцев проголосовали "за", а трое республиканцев вместе с большинством демократов высказались "против".

Ожидается, что акт не станет законом, но его принятие подчеркнуло глубокие разногласия в США в год президентских выборов относительно политики Израиля.

Отмечается, что таким образом республиканцы пытаются отомстить демократам за недавнее приостановление администрацией Байдена поставки Тель-Авиву бомб по соображениям защиты гражданского населения Сектора Газа.

Республиканцы обвинили Байдена в том, что он "повернулся спиной к Израилю" после того, как столкнулся с широкими пропалестинскими протестами.

"Это катастрофическое решение с глобальными последствиями. Очевидно, что это делается по политическим соображениям, и мы не можем этого допустить", - заявил спикер Палаты представителей республиканцев Майк Джонсон на пресс-конференции в среду.

В то же время, демократы обвинили оппонентов в политической игре и заявили, что республиканцы искажают позицию Байдена по Израилю.

"Это не является серьезной законодательной инициативой, поэтому некоторые из наиболее произраильски настроенных членов фракции демократов в Палате представителей будут голосовать против", - сказал на пресс-конференции перед голосованием лидер демократов в Палате представителей Хаким Джефрис.