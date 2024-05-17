Республиканцы в Конгрессе приняли акт, обязывающий Байдена передать оружие Израилю
В четверг, 16 мая, возглавляемая республиканцами Палата представителей США приняла законопроект, призванный заставить президента Джо Байдена отправить оружие в Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Закон о поддержке помощи Израилю в области безопасности был одобрен 224 голосами против 187, преимущественно по партийному признаку. Шестнадцать демократов вместе с большинством республиканцев проголосовали "за", а трое республиканцев вместе с большинством демократов высказались "против".
Ожидается, что акт не станет законом, но его принятие подчеркнуло глубокие разногласия в США в год президентских выборов относительно политики Израиля.
Отмечается, что таким образом республиканцы пытаются отомстить демократам за недавнее приостановление администрацией Байдена поставки Тель-Авиву бомб по соображениям защиты гражданского населения Сектора Газа.
Республиканцы обвинили Байдена в том, что он "повернулся спиной к Израилю" после того, как столкнулся с широкими пропалестинскими протестами.
"Это катастрофическое решение с глобальными последствиями. Очевидно, что это делается по политическим соображениям, и мы не можем этого допустить", - заявил спикер Палаты представителей республиканцев Майк Джонсон на пресс-конференции в среду.
В то же время, демократы обвинили оппонентов в политической игре и заявили, что республиканцы искажают позицию Байдена по Израилю.
"Это не является серьезной законодательной инициативой, поэтому некоторые из наиболее произраильски настроенных членов фракции демократов в Палате представителей будут голосовать против", - сказал на пресс-конференции перед голосованием лидер демократов в Палате представителей Хаким Джефрис.
Военная помощь США для Израиля
Израиль на протяжении десятилетий является главным получателем военной помощи от США.
В конце апреля Конгресс одобрил пакет военной помощи стране на 26 млрд долларов в рамках большого пакета на 95,3 млрд долларов.
Однако позже администрация Байдена начала жестко критиковать Израиль за массовую гибель гражданского населения в Секторе Газа из-за военной операции.
По этой причине Вашингтон приостановил поставку Тель-Авиву 2000-фунтовых (907 кг) и 500-фунтовых бомб.
В то же время, во вторник, 14 мая, Госдепартамент США передал на рассмотрение Конгресса пакет вооруженной помощи Израилю на сумму 1 млрд долларов.
О том, на каком этапе война Израиля с ХАМАС, - в материале РБК-Украина.
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