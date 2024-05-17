Республіканці в Конгресі ухвалили акт, що зобов'язує Байдена надати зброю Ізраїлю
В четвер, 16 травня, очолювана республіканцями Палата представників США ухвалила законопроект, покликаний змусити президента Джо Байдена відправити зброю до Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Закон про підтримку допомоги Ізраїлю в галузі безпеки був схвалений 224 голосами проти 187, переважно за партійною ознакою. Шістнадцять демократів разом із більшістю республіканців проголосували "за", а троє республіканців разом з більшістю демократів висловилися "проти".
Очікується, що акт не стане законом, але його ухвалення підкреслило глибокі розбіжності в США у рік президентських виборів щодо політики Ізраїлю.
Зазначається, що таким чином республіканці намагаються помститися демократам за нещодавнє призупинення адміністрацією Байдена постачання Тель-Авіву бомб з міркувань захисту цивільного населення Сектора Газу.
Республіканці звинуватили Байдена в тому, що він "повернувся спиною до Ізраїлю" після того, як зіткнувся з широкими пропалестинськими протестами.
"Це катастрофічне рішення з глобальними наслідками. Очевидно, що це робиться з політичних міркувань, і ми не можемо цього допустити", - заявив спікер Палати представників республіканців Майк Джонсон на прес-конференції в середу.
Натомість демократи звинуватили опонентів у політичній грі та заявили, що республіканці спотворюють позицію Байдена щодо Ізраїлю.
"Це не є серйозною законодавчою ініціативою, тому деякі з найбільш проізраїльськи налаштованих членів фракції демократів у Палаті представників голосуватимуть проти", - сказав на прес-конференції перед голосуванням лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс.
Військова допомога США для Ізраїлю
Ізраїль впродовж десятиліть є головним отримувачем військової допомоги від США.
Наприкінці квітня Конгрес схвалив пакет військової допомоги країні на 26 млрд доларів у рамках великого пакету на 95,3 млрд доларів.
Однак згодом адміністрація Байдена почала критикувати Ізраїль за масову загибель цивільного населення у Секторі Газа через воєнну операцію.
З цієї причини Вашингтон призупинив поставку Тель-Авіву 2000-фунтових (907 кг) і 500-фунтових бомб.
Водночас, у вівторок, 14 травня, Держдепартамент США передав на розгляд Конгресу пакет збройної допомоги Ізраїлю на суму 1 млрд доларів.
Про те, на якому етапі війна Ізраїлю з ХАМАС, - у матеріалі РБК-Україна.
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