Наступление на Рафах. На каком этапе война Израиля с ХАМАС и близки ли они к перемирию

Война Израиля против террористов ХАМАС перешла от потенциального перемирия к новому этапу боевых действий. Сегодня силы Армии обороны (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге сектора Газа и взяли под контроль территорию возле границы с Египтом.

Подробнее об израильской операции, ее целях и о том, близки ли стороны к перемирию, - в тексте РБК-Украина .

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Без него невозможна победа Израиля: главное о Рафахе

Операция в Рафахе готовилась несколько недель параллельно с переговорами о прекращении огня. Стороны не смогли прийти к общему знаменателю, и накануне авиация ЦАХАЛа нанесла удары по объектам террористов в городе на юге сектора Газа.

Согласно оценкам, здесь находятся около 1,4 млн человек, которые бежали с северных и центральных районов сектора еще на начальных этапах войны.

Фото: один из последних оплотов ХАМАС - город Рафах - находится на юге сектора Газа (карта nyt.com)

Удары начались через день после того, как Израиль потребовал эвакуировать по меньшей мере 100 000 палестинцев из восточной части Рафаха. В результате в сети появились кадры бегства семей в северные районы сектора Газа, сильно пострадавшие в ходе почти 8-месячных боевых действий.

Рафах является одним из немногих мест, где до сих пор не было масштабных боев. А также является пограничным переходом на важнейшем маршруте для гуманитарной помощи. В то же время, как утверждает Израиль, здесь действуют не менее четырех батальонов ХАМАС.

На видео ниже эвакуация мирных жителей из Рафаха.

Новый этап войны начался после встречи представителей ХАМАС, Израиля, Египта, Катара и США в Каире. На ней пытались договориться о прекращении огня. Согласно сообщениям, ХАМАС одобрил предложение катарских и египетских чиновников, но Израиль отверг план, сославшись на то, что он не соответствует инициативе переговорщиков Израиля и США.

Премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно предупреждал, что операция в Рафахе состоится. Потому что без нее невозможна победа.

"Не взять Рафах - похоже на то, если бы союзники во Второй мировой войне сохранили часть армии нацистов и сказали "ну, туда не пойдем". Это все равно, что оставить четверть немецкой армии на месте и не входить в Берлин", - говорил он ранее.

С учетом разрушений в секторе Газа и большого числа погибших международные организации предупреждают о возможных трагических последствиях. Прямо сейчас в Рафахе сосредоточено подавляющее большинство населения Газы, поэтому в краткосрочной перспективе полномасштабная операция может привести к гуманитарной катастрофе.

За последние месяцы Израиль консолидировал контроль над обширными территориями сектора, включая такие крупные города как Газа и Хан-Юнис. И поскольку он убежден, что в Рафахе находятся остатки террористов ХАМАС, то подает наступление как необходимый шаг к окончательной победе. Возможно, Рафах станет эпицентром войны как минимум на ближайшие недели.

Что происходит в Рафахе

В понедельник канцелярия Нетаньяху сообщила о единогласном решении военного кабинета провести операцию в Рафахе. Заявленная цель - надавить на ХАМАС, чтобы освободить заложников и достичь "других целей войны". Переговоры о прекращении огня при этом будут продолжаться.

Днем ранее израильские силы сбросили листовки с призывом к мирным жителям эвакуироваться в безопасную зону. Эта тактика повторяет ту, которая использовалась в начале войны, когда ЦАХАЛ давал на эвакуацию 24 часа. На данный момент неизвестно, сколько человек успело добраться к Хан-Юнису до начала операции.

"Силы ЦАХАЛа целенаправленно атакуют и действуют против целей террористической организации ХАМАС в восточном Рафахе", - заявил спикер Армии обороны Даниэль Хагари, комментируя воздушный этап наступления.

Фото: наземная операция в Рафахе (Getty Images)

В ночь на 7 мая авиаудары продолжились, по восточным районам также начала "работать" артиллерия. Около 07:00 танки пошли штурмом на КПП "Рафах" возле египетской границы. А уже спустя час стало известно, что 401-я бронетанковая бригада взяла пункт под контроль со стороны сектора Газа и вывесила израильский флаг.

Силы 162-й бронетанковой дивизии развивают наступление в восточной части Рафаха, действуя против боевиков ХАМАС. Удары по инфраструктуре, включая входы в тоннели и минометные позиции, наносит 215-я артиллерийская бригада. В операции также задействована 84-я пехотная бригада.

На утро ЦАХАЛ объявил об уничтожении более 150 целей и контроле над полосой около 3,5 км от египетской границы. Ликвидированы десятки членов ХАМАС, уничтожены туннельные шахты. По оценкам армейских источников, они были частью подземной оборонительной линии террористов.

Что известно о целях Израиля

Официальная цель операции - ликвидация четырех батальонов ХАМАС. Представители Израиля говорят, что всего с начала войны в секторе Газа уничтожили около 12 000 боевиков. ХАМАС не раскрывает свои потери.

Израиль также утверждает, что всего осталось шесть батальонов - четыре в Рафахе и два в центральной части сектора. Но на самом деле сложно оценить, насколько это действительно так.

"Есть мнение, что у ХАМАС все еще есть по крайней мере половина боевиков на местах", - приводит Vox слова директора ближневосточной программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джона Альтермана.

Цель всей операции "Железные мечи", как еще в Израиле называют войну против террористов, - уничтожение ХАМАС в политическом и военном плане. По этой причине прекращение огня и освобождение заложников, удерживаемых после атаки 7 октября 2023 года, не ускорят достижение цели, поскольку оставляют возможности для действий ХАМАС в Рафахе и остальном секторе Газа.

Более того, вторжение в Рафах создает определенные политические риски. Например, Египет угрожал разорвать 10-летнее мирное соглашение, если Израиль решится на наступление. Сегодня египетский МИД назвал его "опасной эскалацией". Официальный Каир также призвал проявлять максимальный уровень сдержанности и воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу потенциальное перемирие.

Что с переговорами и почему стороны далеки от перемирия

Израиль и ХАМАС не соглашались на прекращение огня с ноября, когда недельная пауза привела к обмену 105 заложников на 240 палестинских заключенных. За последние месяцы переговорный процесс застопорился, так как позиции сторон фундаментально расходятся.

Фото: израильские войска в Рафахе намерены уничтожить остатки боевиков ХАМАС (Getty Images)

Как пишет Reuters, переговорщики ХАМАС согласовали план из трех этапов. Первые два - по шесть недель - направлены на обмен и отступление ЦАХАЛ. Третий - на восстановление Газы и прекращение многолетней блокады. Биньямин Нетаньяху назвал этот план "далеким от основных требований Израиля".

"Мы не готовы принять ситуацию, когда батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут контроль над сектором Газа, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля в окрестных общинах, в городах на юге и во всех уголках страны", - заявил он.

Газета Jerusalem Post отмечает, что США изучат предложение ХАМАС и обсудят его с союзниками на Ближнем Востоке. Издание также приводит детали плана:

Первая фаза . Перемирие на 42 дня и освобождение 33 израильских заложников в пропорции 30 палестинских женщин и детей на каждого. При этом Израиль должен начать постепенный вывод войск из Газы.

Вторая фаза . Еще один 42-дневный период с восстановлением "устойчивого спокойствия": вывод больших большей части сил ЦАХАЛа и освобождение израильских военных в обмен на палестинцев.

Третья фаза. Обмен телами погибших и начало реконструкции, согласно плану Катара, Египта и ООН. Предлагается прекратить блокаду сектора и выплатить компенсации пострадавшим.

В эти минуты Каир снова принимает делегации Катара, США и ХАМАС. Представитель боевиков уже пригрозил, что эти переговоры могут стать "последним шансом" для Израиля освободить заложников.

Отметим, далеко не все в Израиле поддерживают переговоры, выступая за наращивание военного давления на ХАМАС. Лидер Религиозной сионистской партии и министр финансов Бецалель Смотрич, например, против участия израильской делегации.

"Отправка делегации в Каир является ошибкой и попадает в манипулятивную ловушку, расставленную ХАМАС вместе с Катаром и Египтом. Пришло время все больше и больше давить на ХАМАС, пока они не будут уничтожены. Это наша война за независимость, и мы должны ее выиграть", - заявил он, призывая, чтобы любые переговоры сопровождались военными действиями.

Тем временем израильская делегация все-таки прибыла в Каир обсуждать сделку. Как сообщает The Times of Israel, в команду не вошли ведущие переговорщики, и на данном этапе делегация представлена на более низком уровне.

Как заявил неназванный высокопоставленный чиновник, она оценит, реально ли убедить ХАМАС отступить от последнего предложения. Которое в нынешнем виде неприемлемо для Израиля. Очевидно, итоги сегодняшней встречи повлияют на то, возможно ли вообще перемирие в секторе Газа на данном этапе.