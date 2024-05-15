Байден решил предоставить Израилю оружия и боеприпасов на 1 млрд долларов, - AP

Администрация президента США Джо Байдена сообщила ключевым законодателям Конгресса, что отправляет в Израиль новый пакет оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Официального объявления о передаче вооружения еще не последовало, поэтому помощники Конгресса сообщили об этом агентству на условиях анонимности. По их словам, пакет включает около 700 млн долларов на танковые боеприпасы, 500 млн долларов на тактические машины и 60 млн долларов на минометные снаряды. Когда именно будет отправлено оружие, пока неизвестно. Первая поставка после эмбарго на бомбы