Resident Evil: Survival Unit выходит на iOS и Android: названа дата релиза

Вторник 11 ноября 2025 12:55
UA EN RU
Resident Evil: Survival Unit выходит на iOS и Android: названа дата релиза Capcom объявила дату релиза мобильного спин-оффа Resident Evil (иллюстративное фото: Capcom)
Автор: Павел Колесник

Компания Capcom сообщила, что мобильная игра Resident Evil: Survival Unit выйдет 18 ноября. Проект будет доступен более чем в 150 странах для устройств на iOS и Android. Игра распространяется бесплатно, однако внутри предусмотрены покупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал Engadget.

Что известно

Survival Unit - это стратегия с элементами строительства базы и сражений в реальном времени против существ, вдохновленных вселенной Resident Evil. Игрокам предложат собрать команду знакомых персонажей франшизы, включая Леона С. Кеннеди, Джилл Валентайн и Клэр Редфилд.

По сюжету действие разворачивается в параллельной вселенной - это позволит разработчикам добавлять новых героев из разных частей серии.


Проект создается в сотрудничестве с Joycity (авторы 3on3 FreeStyle Rebound) и Aniplex, известной по Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2. Обе студии работают над игрой "в тесном партнерстве" с Capcom.

Игра должна помочь фанатам скоротать время в ожидании следующей основной части серии - Resident Evil Requiem. Это девятая игра франшизы, ее релиз запланирован на 26 февраля 2026 года.

Ранее мы рассказывали о культовых ремейках игр, которые вернулись и точно стоят внимания фанатов.

Читайте также об игровых проектах, которые сначала провалились, а потом стали настоящими шедеврами.

А еще у нас есть материал о том, что известно о следующей части Resident Evil и чем она удивит игроков.

