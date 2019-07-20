Рішення щодо висування Онищенка на виборах суд може ухвалити зранку

Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна / Андрій Коваль)

Прогнозується, що рішення по Онищенку буде винесено за дві години до відкриття виборчих дільниць

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду може повідомити рішення стосовно допуску депутата-втікача Олександра Онищенка до участі у виборах у Верховну раду за дві години до відкриття виборчих дільниць. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "5 канал".

Зазначимо, від 10 години ранку суботи, 20 липня, суд розглядає апеляцію Центральної виборчої комісії на рішення Шостого адміністративного суду Києва, котрий зобов'язава ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом в нардепи.

Судді пішли до нарадчої кімнати, аби вдруге розглянути свій відвід. Так, адвокати Онищенка, який заявив про бажання балотуватися від "Соціалістичної партії України", оголосили про відвід суддям, оскільки ті раніше зняли із виборів блогера- пропагандиста Анатолія Шарія.

"Обставини політичного переслідування не враховувалися судом при прийнятті того рішення. Тому цілком очевидно, що ми не хочемо, щоб колегія була скована своїм же рішенням при прийнятті вже нашого рішення", - підкреслив адвокат Олег Іщенко.

Проте колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання адвокатів Онищенка щодо відводу. Тепер інший суддя має підтвердити правомірність даного рішення - згідно із вимогами процесуального законодавства.

Попередньо зазначається, що рішення стосовно реєстрації Онищенка судді мають повідомити за дві години до початку виборів - о шостій годині ранку.

Нагадаємо, ЦВК відмовилася реєструвати Онищенко кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі №93. Згодом, 26 червня, Верховний суд України визнав законною відмову ЦВК в реєстрації Онищенка.

Олександр Онищенко з 2016 року переховується від слідства і наразі проживає в Іспанії. Слідство його підозрює в організації масштабних корупційних оборудок в державній компанії "Укргазвидобування". Суму збитків, завданих державі, оцінили в понад 1,6 млрд гривень.