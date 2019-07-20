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Решение о выдвижении Онищенко на выборах суд может принять утром

Новости » Выборы 2019    20.07.2019 - 23:45
Решение о выдвижении Онищенко на выборах суд может принять утром
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина / Андрей Коваль)

Прогнозируется, что решение по Онищенко будет вынесено за два часа до открытия избирательных участков

Кассационный административный суд в составе Верховного суда может сообщить решение относительно допуска депутата-беглеца Александра Онищенко к участию в выборах в Верховную раду за два часа до открытия избирательных участков. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

Отметим, от 10 часов утра субботы, 20 июля, суд рассматривает апелляцию Центральной избирательной комиссии на решение Шестого административного суда Киева, который обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы.

Судьи ушли в совещательную комнату, чтобы повторно рассмотреть свой отвод. Так, адвокаты Онищенко, который заявил о желании баллотироваться от "Социалистической партии Украины", объявили об отводе судьям, поскольку те ранее сняли с выборов блогера-пропагандиста Анатолия Шария.

"Обстоятельства политического преследования не учитывались судом при принятии того решения. Поэтому вполне очевидно, что мы не хотим, чтобы коллегия была скована своим же решением при принятии уже нашего решения", - подчеркнул адвокат Олег Ищенко.

Однако коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов Онищенко относительно отвода. Теперь другой судья должен подтвердить правомерность данного решения - в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

Предварительно отмечается, что решение относительно регистрации Онищенко судьи должны сообщить за два часа до начала выборов - в шесть часов утра.

Напомним, ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты в одномандатном избирательном округе №93. Впоследствии, 26 июня, Верховный суд Украины признал законным отказ ЦИК в регистрации Онищенко.

Александр Онищенко с 2016 года скрывается от следствия и в настоящее время проживает в Испании. Следствие его подозревает в организации масштабных коррупционных сделок в государственной компании "Укргаздобыча". Сумму убытков, нанесенных государству, оценили в свыше 1,6 млрд гривен.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияАлександр Онищенковыборы
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