Суд без рішення. Порошенко поки що залишився без запобіжного заходу: що сталося

Засідання суду про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку завершилося вчора пізно ввечері без будь-якого рішення. Слухання було перенесено на 19 січня. Прокурори вимагають арешту екс-президента з можливістю застави в 1 млрд гривень.

Докладно про те, як пройшов суд і у чому звинувачують Порошенка – у матеріалі РБК-Україна .

Суд ухвалить рішення 19 січня

Печерський райсуд у понеділок не зміг винести висновок про запобіжний захід Петру Порошенку у "вугільній" справі. Суддя понад 4 години перебував у нарадчій кімнаті.

Близько 23:00 представник суду оголосив, що засідання переноситься. Рішення буде оголошено о 14:00 19 січня.

Як проходило засідання

Порошенко прибув до суду прямо з аеропорту, але перед тим виступив на мітингу. Прихильники колишнього президента перебували під будинком суду весь день.

Засідання розпочалося із запізненням, а через півгодини суд пішов на перерву для ознайомлення захисту з матеріалами справи.

Після поновлення слухання адвокати політика заявили, що їхній підзахисний не може бути підозрюваним, оскільки підозра була вручена з порушеннями КПК України. Також захист виступив із клопотанням про повернення справи до прокуратури через низку процедурних порушень у документах.

Сам Петро Порошенко назвав справу проти нього "політичним замовленням" та сказав, що не вважає себе підозрюваним. Виступаючи в суді, він зазначив, що підозра йому не підписана генпрокурором, і про неї не повідомлено голові ВР, як того вимагає законодавство.

У ході засідання сторона звинувачення вимагала обрати запобіжним заходом колишньому президенту утримання під вартою. В якості альтернативи прокуратура наполягала на заставі в 1 млрд гривень з умовою носити електронний браслет, здати паспорти, не виїжджати за межі Київської області без дозволу слідства.

Близько 18:00 суддя вирушив до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Тим часом на вулиці тривали акції на підтримку політика, а до суду стягнули силовиків.

Порошенка звинувачують у держзраді та сприянні терористам "ЛДНР"

Петру Порошенку оголошено підозру у державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Слідство вважає, що дії екс-президента допомогли РФ та підконтрольним їй "ЛДНР" вести підривну діяльність проти України.

Як було встановлено під час розслідування, Порошенко у змові з групою осіб розробили схему постачання вугілля з ОРДЛО замість його альтернативної закупівлі у ПАР. Фігурантами "вугільної" справи також є нардеп Віктор Медведчук, екс-міністр енергетики Віктор Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра.

Одним із доказів проти Порошенка стала стенограма засідання РНБО, на якій він давав доручення щодо зриву контрактів на постачання вугілля з ПАР.

Замість ПАР постачання велося з двох недіючих вугільних підприємств в ОРДЛО, з якими уклало контракти "Центренерго". В результаті, бойовикам "ЛДНР" було виплачено кошти у розмірі понад 200 млн гривень.

ДБР оприлюднило подробиці створення та функціонування схеми постачання вугілля з окупованих територій, а також хронологію подій 2014-2015 років із зазначенням фігурантів.

Інфографіка dbr.gov.ua (натисніть для збільшення)

Екс-президент повернувся до України

17 січня Петро Порошенко прилетів до України із Варшави. Його літак приземлився у столичному аеропорту ім. Сікорського ("Жуляни"), куди його приїхали зустрічати сотні прихильників та однопартійці.

На паспортному контролі прикордонники забрали документи колишнього президента та не віддавали їх понад 15 хвилин. Як пізніше заявили у Держприкордонслужбі, у цей час вони повідомили про прибуття політика правоохоронцям.

Також у будівлі аеропорту представник Держбюро розслідувань спробував вручити Порошенку повістку на сьогоднішнє засідання суду, однак він відмовився від отримання документів.

Як розвивалися події

17 грудня біля будівлі Верховної ради правоохоронці безуспішно намагалися вручити повістку Порошенку про виклик до ДБР для з'ясування обставин у справі про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-2015 роках. Нардеп їх проігнорував, сів у машину та поїхав.

Цього ж дня він залишив територію країни. За даними ДБР, політик купив квитки за кілька годин після спроби вручення йому повістки. Проте його адвокати заявили, що закордонна поїздка була запланована наперед.

20 грудня Порошенку було оголошено підозру в держзраді та підтримці терористичним організаціям "ЛДНР". Його відправили екс-президенту поштою.

Як повідомили у МВС, із 24 грудня нардеп перебував у внутрішньодержавному розшуку через ухиляння від слідчих органів. А 6 січня Печерський суд заарештував усе майно Петра Порошенка.

Після новорічних свят Порошенко анонсував своє повернення в Україну 17 січня і наголосив, що добровільно прийде до суду для визначення запобіжного заходу.