Порошенко придбав квиток на літак після спроби вручити йому повістку, - ДБР

Державне бюро розслідувань стверджує, що колишній президент Петро Порошенко, ймовірно, не планував закордонну поїздку заздалегіть. Квиток на літак було куплено через кілька годин після невдалої спроби вручити йому повістку в бюро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні суду адвокат Порошенка заявив про заздалегідь сформований план поїздки до країн ЄС. Однак слідчі встановили, що він замовив квитки на літак в той же день, коли йому намагалися вручити повістку про виклик в ДБР.

"В ході слідчих дій від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19:04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик. Тому заяви адвокатів про нібито заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ДБР зазначили, що чекають повернення Порошенка для проведення відповідних слідчих дій.