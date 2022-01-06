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Порошенко придбав квиток на літак після спроби вручити йому повістку, - ДБР

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Київ, Четвер 06 січня 2022 19:39
Порошенко придбав квиток на літак після спроби вручити йому повістку, - ДБР Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Державне бюро розслідувань стверджує, що колишній президент Петро Порошенко, ймовірно, не планував закордонну поїздку заздалегіть. Квиток на літак було куплено через кілька годин після невдалої спроби вручити йому повістку в бюро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні суду адвокат Порошенка заявив про заздалегідь сформований план поїздки до країн ЄС. Однак слідчі встановили, що він замовив квитки на літак в той же день, коли йому намагалися вручити повістку про виклик в ДБР.

"В ході слідчих дій від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19:04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик. Тому заяви адвокатів про нібито заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ДБР зазначили, що чекають повернення Порошенка для проведення відповідних слідчих дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва заарештував все майно Порошенка, рішення прийнято у справі про державну зраду.

Подробиці можливого кримінального переслідування п'ятого президента читайте в матеріалі "Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і причому тут Медведчук".

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