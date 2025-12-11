Репарационный кредит стал ближе. ЕС согласился изменить правила по активам РФ

Репарационный кредит для Украины

Отметим, недавно Еврокомиссия выступила с идеей предоставить Украине репарационный кредит в размере 140 млрд евро. Предполагается, что он будет обеспечен за счет активов РФ, которые ЕС заморозил в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Однако, для того, чтобы Киев мог получить такой репарационный кредит, требуется согласие всех стран-членов Европейского Союза. Но инициативу блокирует Бельгия, где находится наибольшая доля замороженных активов.

Брюссель остерегается юридических рисков и пока не дает согласия на план. В Еврокомиссии уверяют, что уже учли почти все замечания бельгийской стороны и подготовили обновленное предложение.

Отметим, 8 декабря было опубликовано совместное заявление министров финансов стран G7. В нем было сказано, что блок готов рассмотреть возможность конфискации всех замороженных активов РФ, чтобы повлиять на достижение справедливого мира в Украине.

Также ранее издание Politico сообщило об отказе Японии поддержать инициативу ЕС по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины. Впоследствии Министерство финансов Японии опровергло информацию о том, что Токио якобы отклонило предложение Евросоюза по конфискации замороженных активов.