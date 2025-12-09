Япония опровергла заявление об отказе конфисковать замороженные активы РФ

Министерство финансов Японии опровергло информацию о том, что Токио якобы отклонило предложение Евросоюза о конфискации замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура прокомментировал информацию СМИ об отказе в поддержке конфискации замороженных активов РФ.

"Это абсолютная ложь", - заявил он.

Мимура отметил, что Япония всегда действовала в интересах Украины, исходя из своих государственных интересов, поскольку, добавил он, однажды "может столкнуться с аналогичной ситуацией в Восточной Азии".

Что известно об отказе Японии

Ранее издание Politico сообщило об отказе Японии поддержать инициативу ЕС по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины. Таким образом она фактически сорвала попытку Брюсселя заручиться глобальной поддержкой.

Издание ссылалось на двух европейских дипломатов. Они рассказали, что Токио во время встречи министров финансов стран G7 дало понять, что из-за юридических ограничений не будет использовать российские активы, замороженные в Японии, для предоставления кредита Украине. Речь идет об около 30 млрд долларов.