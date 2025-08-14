Ремонтировал частный офис: чиновника КГГА уличили в растрате более миллиона гривен

Что грозит подозреваемым

Действия бывшего и действующего чиновников определены, как растрата имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киевская городская прокуратура сообщила заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА о подозрении в служебной халатности, что привело к остановке части "синей" ветки столичного метро.

Также сообщалось, что директор одного из департаментов КГГА в январе-апреле 2023 года закупил дизельные генераторы, переплатив 4,8 млн гривен, ему сообщили подозрение.

Кроме того, СБУ 22 июля задержала бывшего руководителя одного из департаментов КГГА. Его подозревают в причастности к хищению почти 75 млн гривен, предназначенных для паллиативной помощи тяжелобольным.