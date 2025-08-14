Ремонтував приватний офіс: чиновника КМДА викрили на розтраті понад мільйона гривень

Що загрожує підозрюваним

Дії колишнього і чинного чиновників визначені, як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Їм загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київська міська прокуратура повідомила заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА про підозру у службовій недбалості, що призвела до зупинки частини "синьої" гілки столичного метро.

Також повідомлялось, що директор одного з департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн гривень, йому повідомили підозру.

Окрім того, СБУ 22 липня затримала колишнього очільника одного з департаментів КМДА. Його підозрюють у причетності до розкрадання майже 75 млн гривень, призначених для паліативної допомоги тяжкохворим.