Ремонтировал частный офис: чиновника КГГА уличили в растрате более миллиона гривен

Работники ГБР сообщили о подозрении руководителю аппарата КГГА и бывшему руководителю одного из коммунальных столичных предприятий за растрату более 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

На ремонт было потрачено почти 1,3 млн гривен. При этом коммунальное предприятие не имело даже договоров аренды на отремонтированные помещения, то есть фактически за бюджетные деньги оплачены работы в частном здании.

Сообщается, что подозреваемые заказали и оплатили обустройство фасада и другие ремонтные работы в офисном здании города, которое принадлежало частным лицам.

Что грозит подозреваемым

Действия бывшего и действующего чиновников определены, как растрата имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киевская городская прокуратура сообщила заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА о подозрении в служебной халатности, что привело к остановке части "синей" ветки столичного метро.

Также сообщалось, что директор одного из департаментов КГГА в январе-апреле 2023 года закупил дизельные генераторы, переплатив 4,8 млн гривен, ему сообщили подозрение.

Кроме того, СБУ 22 июля задержала бывшего руководителя одного из департаментов КГГА. Его подозревают в причастности к хищению почти 75 млн гривен, предназначенных для паллиативной помощи тяжелобольным.