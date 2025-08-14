ua en ru
Ремонтував приватний офіс: чиновника КМДА викрили на розтраті понад мільйона гривень

Четвер 14 серпня 2025 09:59
Ремонтував приватний офіс: чиновника КМДА викрили на розтраті понад мільйона гривень Фото: чиновника КМДА викрили на розтраті понад мільйона гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику апарату КМДА та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств за розтрату понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що підозрювані замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі міста, яка належала приватним особам.

На ремонт було витрачено майже 1,3 млн гривень. При цьому комунальне підприємство не мало навіть договорів оренди на відремонтовані приміщення, тобто фактично за бюджетні гроші оплачено роботи в приватній будівлі.

Що загрожує підозрюваним

Дії колишнього і чинного чиновників визначені, як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Їм загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київська міська прокуратура повідомила заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА про підозру у службовій недбалості, що призвела до зупинки частини "синьої" гілки столичного метро.

Також повідомлялось, що директор одного з департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн гривень, йому повідомили підозру.

Окрім того, СБУ 22 липня затримала колишнього очільника одного з департаментів КМДА. Його підозрюють у причетності до розкрадання майже 75 млн гривень, призначених для паліативної допомоги тяжкохворим.

