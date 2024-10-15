Сколько стоят и как выглядят самые дешевые квартиры в Киеве

В октябре средняя стоимость 1 кв. м недвижимости в Киеве составляет 1 500 долларов. Самые высокие цены в Печерском районе – 2 380 долларов, самые дешевые – в Деснянском, там "квадрат" жилья стоит 1 040 долларов.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН , рассказывает, сколько стоят самые дешевые квартиры в Киеве и как они выглядят.

Почему в Деснянском районе самые низкие цены на жилье

Деснянский район уже не первый год возглавляет рейтинг с самым дешевым жильем. Одной из причин низкой цены является транспортная инфраструктура – здесь только 2 станции метро: Черниговская и Лесная. Большинство населения района передвигается наземным транспортом, поэтому часто приходится стоять в пробках. Городские власти хоть и обещают построить метро на Троещину, но его до сих пор нет.

Квартиры в Деснянском районе в среднем стоят:

однокомнатные – без ремонта стоят 34 тыс. долларов, с ремонтом – 41 тыс. долларов

двухкомнатные – 52,7 тыс. долларов

трехкомнатные – 67,2 тыс. долларов

Отметим, что цены здесь даже ниже, чем за пределами города – в Вишневом, Софиевской и Петропавловской Борщаговках.

Средние цены за 1 кв. м в разных районах столицы и пригороде (скриншот сайта)

Сколько стоят самые дешевые квартиры в новостройках

Согласно данным ЛУН, смарт-квартиры без ремонта в новостройках в Деснянском районе предлагают по цене от 20,5 тыс. грн. Площадь жилья стартует от 19 кв. м, ЖК уже сданы в эксплуатацию.

Преимуществом такой недвижимости застройщики называют "жизнь в лесу", поскольку совсем рядом есть зеленая зона, и относительная близость к метро – 20-25 минут общественным транспортом, или 7-10 минут автомобилем.

Следует отметить, что на рынке недвижимости есть много предложений такого бюджетного жилья в новостройках.

Стоимость квартир в новостройках (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит самое дешевое жилье на вторичном рынке

На рынке объявлений по продаже недвижимости сейчас можно найти предложения квартир дешевле 1 млн грн. На столичной Троещине продают двухэтажную квартиру-студию площадью 30 кв. м с косметическим ремонтом за 957 тыс. грн. (23 тыс. долларов).

Жилье имеет индивидуальное отопление, установлен кондиционер и бойлер. На первом этаже прихожая, кухня и ванная, на втором – спальня. Квартира размещена в новом доме клубного типа, сданном в эксплуатацию в 2016 году. Рядом есть подземная парковка.

Объявления о продаже квартиры на Троещине (скриншот сайта ЛУН)

Также в Деснянском районе можно купить в общежитии семейного типа две комнаты, общей площадью 42 кв. м, за 978 тыс. грн (23,7 тыс. долларов). В объявлении указано, что в жилье есть кондиционер, заменена проводка, в комнату подведена вода. На этаже расположена общая кухня, с новыми газовыми плитами, отдельный санузел на 3 комнаты.

Общежитие расположено в тихом районе, рядом есть детские сады, школы, супермаркеты, рынок, поликлиника, через дорогу лес. До метро Лесная 15 минут пешком.

Объявление о продаже комнат в общежитии семейного типа (скриншот сайта ЛУН)

Немного дороже продают однокомнатную квартиру на Троещине. Жилье, площадью 34,9 кв. м, стоит 1,04 млн грн (25 тыс. долларов). Квартира расположена в 4-этажном доме, с закрытой территорией. Жилье имеет косметический ремонт, лоджию, кухню-студию, смежный санузел, окна выходят во двор.

Объявления о продаже однокомнатной квартиры на Троещине (скриншот сайта ЛУН)