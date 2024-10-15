Сколько стоят и как выглядят самые дешевые квартиры в Киеве
В октябре средняя стоимость 1 кв. м недвижимости в Киеве составляет 1 500 долларов. Самые высокие цены в Печерском районе – 2 380 долларов, самые дешевые – в Деснянском, там "квадрат" жилья стоит 1 040 долларов.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН, рассказывает, сколько стоят самые дешевые квартиры в Киеве и как они выглядят.
- Почему в Деснянском районе самые низкие цены на жилье
- Сколько стоят самые дешевые квартиры в новостройках
- Сколько стоит самое дешевое жилье на вторичном рынке
Почему в Деснянском районе самые низкие цены на жилье
Деснянский район уже не первый год возглавляет рейтинг с самым дешевым жильем. Одной из причин низкой цены является транспортная инфраструктура – здесь только 2 станции метро: Черниговская и Лесная. Большинство населения района передвигается наземным транспортом, поэтому часто приходится стоять в пробках. Городские власти хоть и обещают построить метро на Троещину, но его до сих пор нет.
Квартиры в Деснянском районе в среднем стоят:
- однокомнатные – без ремонта стоят 34 тыс. долларов, с ремонтом – 41 тыс. долларов
- двухкомнатные – 52,7 тыс. долларов
- трехкомнатные – 67,2 тыс. долларов
Отметим, что цены здесь даже ниже, чем за пределами города – в Вишневом, Софиевской и Петропавловской Борщаговках.
Средние цены за 1 кв. м в разных районах столицы и пригороде (скриншот сайта)
Сколько стоят самые дешевые квартиры в новостройках
Согласно данным ЛУН, смарт-квартиры без ремонта в новостройках в Деснянском районе предлагают по цене от 20,5 тыс. грн. Площадь жилья стартует от 19 кв. м, ЖК уже сданы в эксплуатацию.
Преимуществом такой недвижимости застройщики называют "жизнь в лесу", поскольку совсем рядом есть зеленая зона, и относительная близость к метро – 20-25 минут общественным транспортом, или 7-10 минут автомобилем.
Следует отметить, что на рынке недвижимости есть много предложений такого бюджетного жилья в новостройках.
Стоимость квартир в новостройках (скриншот сайта ЛУН)
Сколько стоит самое дешевое жилье на вторичном рынке
На рынке объявлений по продаже недвижимости сейчас можно найти предложения квартир дешевле 1 млн грн. На столичной Троещине продают двухэтажную квартиру-студию площадью 30 кв. м с косметическим ремонтом за 957 тыс. грн. (23 тыс. долларов).
Жилье имеет индивидуальное отопление, установлен кондиционер и бойлер. На первом этаже прихожая, кухня и ванная, на втором – спальня. Квартира размещена в новом доме клубного типа, сданном в эксплуатацию в 2016 году. Рядом есть подземная парковка.
Объявления о продаже квартиры на Троещине (скриншот сайта ЛУН)
Также в Деснянском районе можно купить в общежитии семейного типа две комнаты, общей площадью 42 кв. м, за 978 тыс. грн (23,7 тыс. долларов). В объявлении указано, что в жилье есть кондиционер, заменена проводка, в комнату подведена вода. На этаже расположена общая кухня, с новыми газовыми плитами, отдельный санузел на 3 комнаты.
Общежитие расположено в тихом районе, рядом есть детские сады, школы, супермаркеты, рынок, поликлиника, через дорогу лес. До метро Лесная 15 минут пешком.
Объявление о продаже комнат в общежитии семейного типа (скриншот сайта ЛУН)
Немного дороже продают однокомнатную квартиру на Троещине. Жилье, площадью 34,9 кв. м, стоит 1,04 млн грн (25 тыс. долларов). Квартира расположена в 4-этажном доме, с закрытой территорией. Жилье имеет косметический ремонт, лоджию, кухню-студию, смежный санузел, окна выходят во двор.
Объявления о продаже однокомнатной квартиры на Троещине (скриншот сайта ЛУН)
Недавно мы писали о том, что самые дорогие квартиры в столичном Печерске. Здесь квартиры продают в пределах от 3,5 до 35 миллионов гривен.
Читайте также о том, как изменились цены на новостройки в столице и сколько стоят квартиры сейчас, а также сколько стоит жилье в пригороде Киева и выгодно ли покупать такую недвижимость.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.