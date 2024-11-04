ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цены продолжают "падать". Сколько сейчас стоят квартиры в Сумах

Сумы, Понедельник 04 ноября 2024 17:02
UA EN RU
Цены продолжают "падать". Сколько сейчас стоят квартиры в Сумах Какая стоимость недвижимости в Сумах (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Цены на недвижимость в Сумах за последние полгода на вторичном рынке снизились на 16%. Сейчас в среднем "квадрат" жилья стоит 600 долларов.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, за сколько можно купить квартиру в Сумах и есть ли спрос на недвижимость в городе.

Какая стоимость жилья на вторичном рынке

Сумы вместе с Харьковом и Запорожьем сейчас входят в тройку городов с самой дешевой недвижимостью в Украине, если не учитывать Херсон и оккупированные территории. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке в среднем продают за 20 тыс. долларов, двухкомнатные – 32 тыс. долларов, трехкомнатные – 35 тыс. долларов.

Больше всего предложений продаж сейчас однокомнатных квартир за 18-20 тыс. долларов, но на рынке также продают аналогичное жилье и за 10-12 тыс. долларов.

Значительное падение цен в городе началось в августе этого года, больше всего цена снизилась на трехкомнатные квартиры – на 4 тыс. долларов.

Для сравнения, самая дорогая недвижимость на вторичном рынке сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде. Там однокомнатные квартиры продают за 65 тыс., 60 тыс. и 55 тыс. долларов, соответственно.

Цены продолжают &quot;падать&quot;. Сколько сейчас стоят квартиры в СумахЦены на недвижимость в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоят квартиры в новостройках

За последние полгода стоимость 1 кв. м в новостройках комфорт-класса снизился на 3% и сейчас составляет 630 долларов. Отметим, что это равно довоенной цене в долларовом эквиваленте. Было незначительное подорожание недвижимости в июне 2022 года до 670 долларов за "квадрат", но дальше цены начали плавно падать.

Если же говорить о стоимости жилья экономкласса, то "квадрат" такой недвижимости стоит 430 долларов, а до полномасштабной войны цена была 480 долларов.

Сейчас в Сумах продаже 10 очередей ЖК, 7 очередей находятся на этапе строительства. При этом темпы строительства жилья в 2024 году снизились вдвое по сравнению с 2023 годом и почти в шесть раз по сравнению с довоенным периодом.

Цены продолжают &quot;падать&quot;. Сколько сейчас стоят квартиры в СумахИзменение цены на первичном рынке за последние два года (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость аренды жилья

Сейчас в Сумах одно- и двухкомнатные квартиры сдают за 4 500 – 5 500 грн. При этом цены за последний год выросли в среднем на 1 тыс. грн.

Больше всего на рынке предложений о сдаче жилья по цене 5 тыс. грн, но однокомнатные квартиры можно найти и за 2-3 тыс. грн, также есть варианты от 8 тыс. грн.

Цены продолжают &quot;падать&quot;. Сколько сейчас стоят квартиры в СумахЦены на аренду жилья в Сумах (скриншот сайта ЛУН)

Есть ли спрос на недвижимость в Сумах

"С началом Курской операции ситуация на рынке недвижимости в Сумах резко изменилась. До этого цены у нас почти вернулись на довоенный уровень и спрос был достаточно высоким. А сейчас спрос на 80% меньше, цены также спустились на 20-40%, в зависимости от объектов", – рассказал в комментарии РБК-Украина эксперт по недвижимости Максим Мартынюк.

По его словам, спрос сейчас есть на жилье, на которое дают хорошую скидку. Это может быть на 30-40% ниже довоенной цены. Сейчас больше всего покупают бюджетное жилье, а вот спроса на квартиры в новостройках нет, поскольку выгоднее купить жилье в готовом доме с ремонтом.

"Сейчас что-то прогнозировать невозможно, потому что рынок немного "панический". Кто-то выезжает из города, поэтому продает квартиры, кто-то наоборот покупает. Поддерживать рынок недвижимости помогает программа "эОселя", а вот "эВідновлення" по нашему городу остановили, потому что почти каждый день у нас взрывы и "Шахеды" летают", – добавляет Мартынюк.

Также эксперт подчеркнул, что сейчас большой спрос на аренду квартир в Сумах.

"Сумчане, которые имеют возможность, выезжают из города, а свои квартиры сдают. Спрос на аренду огромен, потому что у нас много военных и переселенцев из приграничных территорий, где жить практически невозможно. Цены на аренду выросли почти на 50%, жилья не хватает. Раньше люди инвестировали в новостройки, делали ремонты и сдавали, а сейчас такого нет", – объясняет эксперт.

Мартынюк добавил, что однокомнатные квартиры в среднем сдают за 5-6 тыс., двухкомнатные – 8 тыс., трехкомнатные – 10 тыс. грн.

Цены продолжают &quot;падать&quot;. Сколько сейчас стоят квартиры в СумахПредложения по продаже квартир (скриншот сайта Rieltor.ua)

Ранее мы рассказывали о том, что самые низкие цены на недвижимость в Украине сейчас в Запорожье, не считая Херсона и оккупированных территорий. За последние полгода стоимость на жилье на вторичном рынке снизилась на 14%, а на первичном – на 11%. При этом, по словам местного эксперта по недвижимости, спроса на жилье в Запорожье сейчас нет.

Читайте также, что за последние полгода цены на аренду жилья выросли почти по всей территории Украины. В некоторых городах стоимость поднялась на 26%. Больше всего аренда выросла в Ивано-Франковске, Одессе и Хмельницком. Однокомнатные квартиры там сдают за 15 тыс., 10 тыс. и 11 тыс. грн, соответственно.

При подготовке материала использовали: эксклюзивный комментарий для РБК-Украина эксперта по недвижимости Максима Мартынюка и данные сайта ЛУН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Квартиры
NEWS
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США