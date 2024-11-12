Что будет с рынком недвижимости до конца года: прогноз эксперта

За последние полгода цены на недвижимость выросли на западе Украины, при этом стоимость жилья продолжает падать в восточных регионах. Жилье в Харькове, Запорожье и Сумах подешевело на 13–16%.

РБК-Украина расспросила эксперта по недвижимости Елену Бондарук, чего ждать от рынка до конца года и каким будет спрос на жилье.

Что будет с рынком недвижимости в конце года

По словам Бондарук, недвижимость на территориях, приближенных к активным боевым действиям, сейчас не покупают, поэтому ниже приведенный прогноз касается центральных и западных областей.

"Давать прогнозы относительно цен на недвижимость сложно в условиях войны. Период от рождественских праздников до середины января всегда отличается сниженным спросом. Новостройки продаются больше с началом сезона – весной. На покупателей очень действует наличие работающих кранов на строительной площадке. Во время рождественских праздников большинство застройщиков предлагает праздничные скидки. Иногда они доходят до 20%", – говорит эксперт.

По ее словам, в новогодний период более конкурентными являются квартиры на вторичном рынке. На них спрос всегда.

"Хотя говорить о возможном росте цен еще рано – помимо обстрелов на ценовую политику влияет экономическая ситуация в стране. Как и раньше, большой процент сделок есть за счет программы кредитования "єОселя" на квартиры в сданных домах, которым до 3 лет. На вторичном рынке цены зависят от ликвидности объекта. Тенденции к росту цен нет. Цена зависит от конкурентности объекта. Цены диктует рынок – аналогичные предложения на рынке являются ориентиром", – добавляет Бондарук.

По прогнозам эксперта, спрос на аренду останется высоким.

"Цены на аренду выросли за последнее время. Больше всего в Киеве в спросе 1-комнатные квартиры в районе метро. На удаленные от метро и многокомнатные квартиры спрос невысок. Часто 3-комнатные квартиры в отдаленных районах сдаются по минимальной цене. Как всегда большой спрос на квартиры, где возможно проживание с домашними питомцами. И цена может быть выше при таком складе арендаторов. В целом ситуация стабильная", – говорит эксперт.

Какие цены на рынке недвижимости сейчас

Цены на недвижимость в Украине на вторичном рынке сейчас колеблются от 450 долларов за кв. м в Херсоне до 1500 долларов во Львове. За последние пол года стоимость жилья больше всего снизилась в Запорожье – на 14%, а вот больше всего жилье подорожало в Ровно. Там цены "подскочили" на 14%.

На первичном рынке цены выросли в центральных и западных областях, в восточных – снизились. Средняя стоимость по Украине колеблется от 610 долларов за 1 кв. м в новостройках в Запорожье до 1350 долларов во Львове.

Похожая ситуация и с арендой жилья. Дороже всего квартиры сдают в Ужгороде, Львове и Киеве. Там однокомнатная квартира в месяц стоит 18 700 грн, 17 900 и 17 000 грн, соответственно. Самая дешевая аренда сейчас в Харькове, Запорожье и Николаеве – 4 тыс. и по 5 тыс. грн.

При этом эксперт по недвижимости Мирослав Товтик заявляет, что вскоре цены на недвижимость в Ужгороде снизятся.

"Цены в Ужгороде уже настолько выросли, что обогнали Черновцы, Ивано-Франковск, Ровно, Луцк. Людям проще купить жилье в этих городах, потому что там дешевле и так же безопасно. Потому что даже на 5 тыс. долларов ниже цена – это существенная экономия ", – говорит Товтик.

Цены за 1 кв. м недвижимости в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)