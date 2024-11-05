Цены на квартиры в Ужгороде: как война изменила рынок недвижимости
Недвижимость в Ужгороде остается одной из самых дорогих в Украине. За последние полгода цены там снова повысились – на 3% на вторичном рынке и на 6% на первичном.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько стоят квартиры в Ужгороде и как война повлияла на цены.
- Сколько стоит жилье в Ужгороде
- Какие цены на аренду
- Как война повлияла на рынок недвижимости в Ужгороде
Сколько стоит жилье в Ужгороде
Ужгород после Львова и Киева занимает третье место по стоимости недвижимости. Сейчас там однокомнатные квартиры на вторичном рынке в среднем стоят 55 тыс. долларов, двухкомнатные – 83 тыс. долларов, трехкомнатные – 101 тыс. долларов.
Больше всего в цене "подскочили" именно трехкомнатные квартиры, с июля по ноябрь этого года они подорожали почти на 9 тыс. долларов, при этом стоимость однокомнатных квартир за этот период не изменилась.
Цены на квартиры на вторичном рынке (скриншот сайта ЛУН)
Цены на квартиры в новостройках за последние полгода тоже выросли. Стоимость 1 кв. м в среднем составляет 1 120 долларов, но это зависит от класса жилья.
Какие цены на первичном рынке за 1 кв. м:
- эконом-класс – 690 долларов
- комфорт-класс – 950 долларов
- бизнес-класс – 1 220 долларов
- премиум – 1 500 долларов
Сейчас в городе 77 очередей ЖК в продаже и 60 очередей ЖК находятся на этапе строительства, еще ведутся подготовительные работы для строительства 5 котлованов.
Стоит отметить, что в этом году темпы строительства жилья почти вдвое меньше, чем это было до полномасштабного вторжения. Сейчас в городе 16 застройщиков предлагают рассрочку, еще у трех можно приобрести жилье по программе "єОселя".
Какие цены на аренду
Цены на аренду жилья в Ужгороде также являются одними из самых высоких в Украине. В среднем однокомнатная квартира стоит 18 700 грн, двухкомнатная – 24 900 грн, трехкомнатная – 25 тыс. грн в месяц.
Осенью на 4 тыс. грн выросли цены на двухкомнатные квартиры, при этом однокомнатные и трехкомнатные квартиры остались в той же цене.
Больше всего предложений на рынке о сдаче квартир по цене 16-20 тыс. грн, но есть варианты бюджетного жилья за 10-12 тыс. грн и элитного от 28 тыс. грн.
Изменение стоимости аренды жилья в Ужгороде в течение года (скриншот сайта ЛУН)
Как война повлияла на рынок недвижимости в Ужгороде
После начала полномасштабного вторжения России в Украину цены на недвижимость в Ужгороде значительно выросли. Стоимость повысилась из-за большого спроса, поскольку этот город считается одним из самых безопасных и туда переехали много переселенцев.
По данным ЛУН, в июле 2022 года на 8% увеличилось количество квартир, которые выставили на продажу на вторичном рынке, по сравнению с предыдущим годом.
"Высокую стоимость жилья спровоцировал массовый переезд украинцев из восточных, южных и центральных регионов. Цены очень поднялись, но все зависело от сегмента недвижимости. Если говорить о бюджетных малосемейках без ремонта, то до войны их можно было купить за 17-18 тыс. долларов. Сейчас они стоят 30 тыс. долларов", – объясняет специалист по продажам недвижимости Мирослав Товтик.
Также подорожало жилье в новостройках. В довоенный период 1 кв. м на первичном рынке в среднем стоил 800 долларов, сейчас – 1 120 долларов. Самая высокая цена была в июле этого года и составляла 1 200 долларов за "квадрат". В начале 2022 года в Ужгороде было 34 новостройки в продаже, сейчас – 40.
Также в начале войны резко увеличился запрос на аренду жилья – на 455%. Сейчас он также высок, но уже не такой аномальный.
"Адекватные варианты жилья быстро сдаются. Аренда – это оптимальный вариант для людей, чтобы переждать и посмотреть на дальнейшую ситуацию", – говорит эксперт.
Спрос на аренду жилья в 2022 году (скриншот поста ЛУН в Telegram)
По словам эксперта, цены на жилье в Ужгороде будут в дальнейшем снижаться.
"До мая спрос на покупку жилья был высоким, сейчас снизился. Просто цены в Ужгороде уже настолько выросли, что мы обогнали Черновцы, Ивано-Франковск, Ровно, Луцк. Людям проще купить жилье в этих городах, потому что там дешевле и так же безопасно. Потому что даже на 5 тыс. долларов ниже цена – это существенная экономия", – говорит эксперт.
Он также отмечает, что сейчас в Ужгороде жилье покупают преимущественно переселенцы.
"На Закарпатье одни из самых низких зарплат в Украине. Людям здесь трудно заработать на жилье, потому что нет больших производств. Переселенцы покупают квартиры, но иметь здесь такой же достойный уровень жизни, как раньше они имели в Днепре или Запорожье, на наши зарплаты они не могут", – говорит эксперт.
Изменение стоимости 1 кв. м на первичном рынке в течение 2022-2024 годов (скриншот сайта ЛУН)
Недавно мы рассказывали о том, что сейчас самые дешевые квартиры в Запорожье, Сумах и Харькове. Цены на квартиры в Сумах резко снизились после начала Курской операции в августе этого года, сейчас однокомнатная квартира там стоит в среднем 20 тыс. долларов.
В такую же стоимость жилье в Харькове. С начала большой войны рынок недвижимости в городе "просел" почти на 50%, но спрос на жилье до сих пор есть. Чаще покупают бюджетное жилье с ремонтом на нижних этажах.
Дешевле всего сейчас квартиры продают в Запорожье, если не учитывать Херсон и оккупированные территории. За последние полгода стоимость жилья там снизилась на 14%, однокомнатные квартиры на вторичном рынке стоят 18 тыс. долларов.
При подготовке материала использовали: эксклюзивный комментарий для РБК-Украина эксперта по недвижимости Мирослава Товтика и данные сайта ЛУН.
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