На Донбасі без води залишилися Торецьк і сусідні селища

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Без централізованого водопостачання залишилися майже 43 тисячі осіб

В Донецькій області зупинилася Горлівська фільтрувальна станція, в результаті чого Торецьк і сусідні селища залишилися без води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державний служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що вчора о 22:00 надійшла інформація про втрати води на водогоні "Горлівка - Торецьк", в результаті чого Горлівській фільтрувальній станції № 2 зупинили подачу води з водопроводу. На даний момент припинено централізоване водопостачання міст Торецьк і Залізне, селища Північний і Південний.

"Станом на 6:00 17 грудня без централізованого водопостачання залишаються 42 813 особи", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, в торецькому резервуарі на даний момент залишається 2 500 кубометрів води. При необхідності вода буде подаватися погодинно з резервуара. При вичерпанні запасів питної води обіцяють організувати підвезення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водопровід Сіверський Донець - Донбас. При обстеженні місцевості військові знешкодили саморобні вибухові пристрої, закладені під ним. По цих трубах питна вода надходить до Торецька, Горлівки, Донецька та інші населені пункти Донецької області.

Минулого тижня Євросоюз виділив ще 4 млн євро на гуманітарну допомогу населенню сходу України.