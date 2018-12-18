ДСНС назвала причину аварії на водогоні в Торецьку

Ілюстративне фото (dzerghinsk.org)

Порив на водопроводі стався в результаті бойових дій

Водопостачання в Торецьку і сусідніх селищах відсутнє через порив водопроводу в результаті бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря управління Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області Вероніки Бахал в ефірі "112 Україна".

За її словами, порив водопроводу стався в результаті бойових дій.

"Для виявлення місця пориву та проведення ремонтних робіт не надано гарантії безпеки для робіт на аварійній ділянці", - зазначила Бахал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі без води залишилися Торецьк і сусідні селища. Зокрема, зупинено централізоване водопостачання також міста Залізне і селищ Північне і Південне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі надзвичайну ситуацію місцевого значення. Станом на 17 грудня без централізованого водопостачання залишались майже 43 тисячі осіб. Забір питної води можливий з водопровідного вузла в торецькому резервуарі, а також у селищі Новгородське. Додатково є 7 колодязів питної води, розташованих у приватному секторі.