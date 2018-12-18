ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ДСНС назвала причину аварії на водогоні в Торецьку

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 09:34
ДСНС назвала причину аварії на водогоні в Торецьку
Ілюстративне фото (dzerghinsk.org)

Порив на водопроводі стався в результаті бойових дій

Водопостачання в Торецьку і сусідніх селищах відсутнє через порив водопроводу в результаті бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря управління Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області Вероніки Бахал в ефірі "112 Україна".

За її словами, порив водопроводу стався в результаті бойових дій.

"Для виявлення місця пориву та проведення ремонтних робіт не надано гарантії безпеки для робіт на аварійній ділянці", - зазначила Бахал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі без води залишилися Торецьк і сусідні селища. Зокрема, зупинено централізоване водопостачання також міста Залізне і селищ Північне і Південне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі надзвичайну ситуацію місцевого значення. Станом на 17 грудня без централізованого водопостачання залишались майже 43 тисячі осіб. Забір питної води можливий з водопровідного вузла в торецькому резервуарі, а також у селищі Новгородське. Додатково є 7 колодязів питної води, розташованих у приватному секторі.

 

На Донбасі скоротилося число обстрілів, втрат немає
Новини України ДонецькДонбасводоснабжениеТорецк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся