У ДСНС розповіли, коли почнеться ремонт водопроводу під Торецьком

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Комунальники знайшли місце пошкодження водопроводу в сірій зоні

Ремонтні роботи на пошкодженому водопроводі під Торецьком (Донбас) розпочнуться сьогодні о 09:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області.

Повідомляється, що вчора співробітники комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" виявили місце пошкодження водоводу в районі шахти "Південна" в так званій сірій зоні.

"Проведення ремонтних робіт пошкодженої ділянки водоводу планується на 20 грудня з 09:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики дали гарантії безпеки для обстеження Горлівської фільтрувальної станції, на яку внаслідок пошкодження водопроводу перестала подаватися вода.

Увечері 20 грудня на Донбасі без води залишилися Торецьк і сусідні селища. Наступного дня в місті оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання. Також повідомлялося, що проблема торкнулася майже 43 тисячі осіб. До цього стало відомо, що бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водопровід Сіверський Донець - Донбас.

