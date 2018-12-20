ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У ДСНС розповіли, коли почнеться ремонт водопроводу під Торецьком

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 08:55
У ДСНС розповіли, коли почнеться ремонт водопроводу під Торецьком
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Комунальники знайшли місце пошкодження водопроводу в сірій зоні

Ремонтні роботи на пошкодженому водопроводі під Торецьком (Донбас) розпочнуться сьогодні о 09:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області.

Повідомляється, що вчора співробітники комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" виявили місце пошкодження водоводу в районі шахти "Південна" в так званій сірій зоні.

"Проведення ремонтних робіт пошкодженої ділянки водоводу планується на 20 грудня з 09:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики дали гарантії безпеки для обстеження Горлівської фільтрувальної станції, на яку внаслідок пошкодження водопроводу перестала подаватися вода.

Увечері 20 грудня на Донбасі без води залишилися Торецьк і сусідні селища. Наступного дня в місті оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання. Також повідомлялося, що проблема торкнулася майже 43 тисячі осіб. До цього стало відомо, що бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водопровід Сіверський Донець - Донбас.
 

Геращенко пропонує перенести із Мінська засідання ТКГ по Донбасу
Новини України ДонецькДонбасводоснабжениеДСНСТорецк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся