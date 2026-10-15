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Ремонт по цене флагмана: сколько придется платить за сервис для iPhone Duo

10:04 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Ремонт по цене флагмана: сколько придется платить за сервис для iPhone Duo Apple обнародовала прайс на обслуживание iPhone Duo (скриншот: Apple)
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В преддверии старта продаж первого складного смартфона iPhone Duo компания Apple обнародовала официальные расценки на внегарантийный ремонт устройства, а сам гаджет появился в базе популярного бенчмарка Geekbench.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple.

Сколько стоит починить iPhone Duo и как сэкономить?

Поскольку стоимость самого iPhone Duo в базовой конфигурации составляет 1999 долларов, устранение повреждений без гарантии AppleCare+ может стать существенной статьей расходов для владельцев.

Замена основного внутреннего гибкого дисплея обойдется в 999 долларов. Если же придется устранять другие сложные повреждения, стоимость ремонта может достигать 1499 долларов, а это около 75 процентов от первоначальной стоимости смартфона.

Прайс-лист на ремонт отдельных компонентов без наличия расширенной гарантии включает такие позиции:

  • Внешний дисплей: замена будет стоить 379 долларов.
  • Внешний экран и задняя стеклянная панель: ремонт оценен в 509 долларов.
  • Аккумулятор и основная камера: замена каждого из этих элементов будет стоить 229 долларов.
  • Защитное покрытие гибкого экрана: замена пленки стоит 49 долларов.
Ремонт по цене флагмана: сколько придется платить за сервис для iPhone Duo
Официальный прайс ремонта iPhone Duo (скриншот: Apple)

Наличие гарантийного пакета AppleCare+ позволяет снизить стоимость ремонта внутреннего экрана или других случайных повреждений до 99 долларов, а замена батареи в таком случае производится бесплатно.

Стоимость самой гарантии составляет 19,99 доллара в месяц, 199,99 доллара в год или 399 долларов, если выплачивать сразу.

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Абсолютный рекорд: как гибкий iPhone разгромил конкурентов в тестах?

Параллельно с обнародованием цен на сервисное обслуживание iPhone Duo прошел испытание в бенчмарке Geekbench 7 под идентификатором iPhone 19,4.

Напомним, что смартфон оснащен новейшим чипсетом A20 Pro и 12 ГБ оперативной памяти.

Устройство набрало 3986 баллов в одноядерном тесте и 11 067 баллов в многоядерном режиме.

Это ставит гибкий гаджет на один уровень с классическими флагманами серии iPhone 18 Pro и делает его самым мощным складным смартфоном на рынке, который опережает ближайшего конкурента Xiaomi 18 Fold с процессором Xring O3.

Оформить предварительный заказ на iPhone Duo можно будет уже с 16 октября, а официальные продажи новинки начнутся в следующую пятницу, 23 октября.

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