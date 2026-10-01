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6 млн устройств на старте: выпуск iPhone Duo столкнулся с дефицитом гаджетов

13:12 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
6 млн устройств на старте: выпуск iPhone Duo столкнулся с дефицитом гаджетов Apple пока не способна нарастить выпуск iPhone Duo (фото: Getty Images)
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Apple планирует продать около 6 млн складных iPhone Duo до конца 2026 года. Продажи могут сдержать проблемы с производством, ведь для первого поколения это значительный показатель.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.

Проблемы с производством

Главным фактором, ограничивающим исходный объем поставок, остаются сложности на линиях сбора устройства. По данным отчета Гурмана, уровень выхода пригодной продукции на заводах Foxconn составляет чуть более 60 процентов.

В свою очередь, аналитик Иван Лам из Counterpoint Research отмечает:

Окончательный объем продаж будет напрямую зависеть от скорости оптимизации производственных процессов.

Для достижения высоких стандартов качества Apple партнерам может потребоваться от 6 месяцев до 1 года.

На фоне общего производства компании, которое за период с IV квартала 2026 года по I квартал 2027 года составит около 80 миллионов устройств (включая линейку iPhone 18 Pro и Pro Max), доля складной модели будет выглядеть небольшой, однако существенной для этого сегмента рынка.

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Воздействие на рынок гибких устройств

Несмотря на скромные объемы первой партии выход iPhone Duo способен активизировать весь сегмент сложных смартфонов и подогреть интерес к решениям конкурентов.

Специалисты считают 6 миллионов единиц типичным показателем для тестового запуска технологически нового продукта Apple, цель которого - повысить узнаваемость, выявить начальные баги конструкции и подготовить почву для усовершенствованного второго поколения.

Напомним - первый складной iPhone получил несколько функций, которых нет в обычных iPhone.

Большой внутренний экран, новый шарнир и расширенные возможности многозадачности позволяют одновременно работать с несколькими приложениями.

Устройство получило ряд эксклюзивных решений, которые делают его значительно более функциональным, чем классические мобильные телефоны. Разработчикам удалось решить главную проблему складных смартфонов - заметное изгибание экрана.

Корпус изготовлен из полированного титана 5-го класса, а шарнир получил 3D-печатное покрытие. Благодаря этому сгиб внутреннего дисплея практически незаметен и не ощущается при прикосновении.

Кроме того, гаджет защищен по стандарту IP68, а внешний дисплей покрыт стеклом Ceramic Shield 2, которое в 3 раза более устойчиво к царапинам.

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