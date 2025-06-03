Жители России за войну, но хотят ее окончания, за переговоры, но против прекращения огня

Большинство жителей России хотели бы закончить развязанную ими же войну. Но на условиях капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные независимого " Левада-центра".

В мае 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%, ранее такой уровень был зафиксирован в марте 2022 года и в феврале 2025 года. Одновременно с этим, минимальных значений достигла доля опрошенных, которые против войны с Украиной - 13%.



До максимальных значений выросла доля жителей России, которые считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам - 64%. Доля сторонников продолжения военных достигла минимальных значений за все время наблюдений (28%).

Прошедшие переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле 16 мая поддерживает большинство жителей России - 87%, не поддерживают г 6% опрошенных.



Среди двух предложенных вариантов сценария завершения войны против Украины большинство опрошенных (73%) поддерживают тот, где стороны сначала устраняют "первопричины конфликта" и только после этого договариваются о прекращении огня, 18% респондентов придерживаются обратной точки зрения - сначала перемирие и прекращение огня, а только после этого решение остальных вопросов.



По мнению респондентов, в том, что никак не удается договориться о прекращении развязанной Россией войны, в первую очередь, виноваты Украина и европейские страны - по 36%. Считают, что виновны США - 14%, российская сторона - 3%.

Опрос "Левада-центра" проведен с 22 по 28 мая 2025 года среди 1613 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.