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Большинство жителей России за войну с Украиной, считают ее успешной, но хотят переговоров

Россия, Среда 06 августа 2025 08:41
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Большинство жителей России за войну с Украиной, считают ее успешной, но хотят переговоров Фото: Войну против Украины поддерживают 78% жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка войны против Украины среди жителей России остается на максимальных уровнях. Две трети хотят переговоров на своих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные независимого "Левада-центра".

В июле 2025 года уровень поддержки войны вырос до 78% по сравнению с 74% в июне. Доля противников войны осталась на уровне 16%.
Большинство жителей России за войну с Украиной, считают ее успешной, но хотят переговоров

По-прежнему две трети жителей России (63%) считают, что в данный момент следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия. Максимальные значения данного показателя фиксируются на протяжении трех месяцев подряд.

За продолжение военных действий выступают треть опрошенных 31%, как и двумя месяцами ранее.
Большинство жителей России за войну с Украиной, считают ее успешной, но хотят переговоров

Представление об успешности войны значимо не меняется с осени прошлого года. Большинство опрошенных считают, что война продвигается успешно е 69%, а 17% респондентов говорят об обратном.
Большинство жителей России за войну с Украиной, считают ее успешной, но хотят переговоров

Большинство респондентов обеспокоены тем, что в последние месяцы гражданские аэропорты в европейской части России все чаще вынуждены прерывать свою работу из-за атак украинских беспилотников е 76%.

Не вызывают беспокойства происходящие события у четверти опрошенных (23%).
Большинство жителей России за войну с Украиной, считают ее успешной, но хотят переговоров

Ответственность за проблемы в работе аэропортов опрошенные возлагают главным образом на украинскую сторону е 56%.

Каждый пятый говорит, что ответственность за происходящее лежит на федеральных властях, которые излишне перестраховываются, а каждый десятый считает, что виновата администрация аэропортов, которые не могут грамотно наладить работу в условиях ограничений.
Большинство жителей России за войну с Украиной, считают ее успешной, но хотят переговоров

Опрос "Левада-центра" проведен с 22 по 30 июля 2025 года среди 1611 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, опрос "Левада-цента" в мае 2025 года показал, что большинство жителей России против прекращения огня и хотят добиться капитуляции Украины.

При этом большинство украинцев (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

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