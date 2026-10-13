Рекордный пробег в космосе: ровер Perseverance обогнал Opportunity на Марсе

Как робот научился "думать во время движения"?

По словам ученых, главным фактором столь стремительного прогресса стала "колоссальная разница в скорости". Если Opportunity понадобилось почти 15 лет, чтобы проехать свои 45,16 километра, то Perseverance преодолел это же расстояние примерно за 5,5 года.

Секрет заключается в принципиально новой системе автономной навигации AutoNav:

В зависимости от автопилота: AutoNav управляет более 90 процентов всего пробега Perseverance, тогда как у раннего Opportunity этот показатель едва достигал 5 процентов.

Мощность обработки данных: во время каждого обзора местности бортовое софтверное обеспечение анализирует около 600 000 точек для построения 3D-карты угроз. Для сравнения, первый марсоход NASA Sojourner оперировал всего 20 точками.

Самостоятельность: велосипед с помощью бортовых камер снимает окружающий рельеф, определяет опасные препятствия и выбирает оптимальный маршрут между точками, заданными инженерами с Земли, не тратя время на ожидание указаний из Центра управления NASA.

Благодаря этому аппарат способен передвигаться по рекордным показателям, преодолевая до 412 метров за один марсианский день (сол).

Рекордный заезд, позволивший обогнать Opportunity, составил 91,31 метра.

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Превышение планов NASA и покорение старых рекордов

По словам руководителя проекта Curiosity и Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) Стивена Ли, начальная программа предполагала пробег не более 20 километров.

Показатель превышен более чем вдвое, и благодаря отличному состоянию всех ходовых систем и успешным испытаниям ресурса аппарата ровер будет наращивать этот рекорд еще годами .

Достижения Perseverance вывели его на первое место в общем списке внеземных путешественников:

Sojourner (первый ровер) - около 100 метров;

Spirit - 7,7 километра;

Curiosity (работает рядом по состоянию на данный момент – прим. ред.) - более 38,07 километра;

Лунный вездеход Apollo 17 также остался позади.

NASA уже утвердила первое официальное продолжение миссии Perseverance, которое продлится по меньшей мере до конца 2028 года.

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Поиск следов жизни

За время работы в кратере Езеро ровер собрал 29 ценных образцов скальных пород и грунтов со дна бывшего озера, древней речной дельты и кратерного края.

Возраст некоторых исследованных камней составляет 4 миллиарда лет - они сохранили геологические следы, которые на Земле давно уничтожены эрозией и тектоникой плит.

Среди важнейших находок - скала Cheyava Falls, в которой обнаружили потенциальную биосигнатуру , что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов в прошлом.

Сейчас марсоход следует через участок Lac de Charmes в район Idubi. Там ученые рассчитывают найти следы древних гидротермальных систем - подземных горячих источников, где нагретая вода взаимодействовала с горными породами, создавая благоприятные условия для жизни.

После этого Perseverance отправится на юг к объекту Rainbow Falls - 100-метровому фрагменту древней коры, обнаженному метеоритным ударом.

Параллельно специалисты NASA готовят обновление навигационного софта, которое позволит роверу ориентироваться по орбитальным картам прямо во время движения и работать еще ежедневно.