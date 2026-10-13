Рекордний пробіг у космосі: ровер Perseverance обігнав Opportunity на Марсі

Як робот навчився "думати під час руху"?

За словами науковців, головним чинником такого стрімкого прогресу стала "колосальна різниця у швидкості". Якщо Opportunity знадобилося майже 15 років, щоб проїхати свої 45,16 кілометра, то Perseverance подолав цю ж відстань приблизно за 5,5 року.

Секрет полягає в принципово новій системі автономної навігації AutoNav:

Залежність від автопілота: AutoNav керує понад 90 відсотків усього пробігу Perseverance, тоді як у раннього Opportunity цей показник ледь досягав 5 відсотків.

Потужність обробки даних: під час кожного огляду місцевості бортове софтверне забезпечення аналізує близько 600 000 вимірювальних точок для побудови 3D-карти загроз. Для порівняння, перший марсохід NASA Sojourner оперував лише 20 точками.

Самостійність: ровер за допомогою бортових камер знімає навколишній рельєф, визначає небезпечні перешкоди та обирає оптимальний маршрут між точками, заданими інженерами з Землі, не витрачаючи час на очікування вказівок із Центру управління NASA.

Завдяки цьому апарат здатен пересуватися з рекордними показниками, долаючи до 412 метрів за один марсіанський день (сол).

Рекордний заїзд, який дозволив обігнати Opportunity, склав 91,31 метра.

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Перевищення планів NASA та підкорення старих рекордів

За словами керівника проєкту Curiosity та Perseverance у Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) Стівена Лі, початкова програма передбачала пробіг не більше 20 кілометрів.

Показник перевищено більш ніж удвічі, і завдяки відмінному стану всіх ходових систем та успішним випробуванням ресурсу апарата ровер нарощуватиме цей рекорд ще роками.

Досягнення Perseverance вивели його на перше місце у загальному списку позаземних мандрівників:

Sojourner (перший ровер) - близько 100 метрів;

Spirit - 7,7 кілометра;

Curiosity (працює поруч станом на зараз - прим. ред.) - понад 38,07 кілометра;

Місячний всюдихід Apollo 17 також залишився позаду.

NASA вже затвердила перше офіційне продовження місії Perseverance, яке триватиме щонайменше до кінця 2028 року.

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Пошук слідів життя

За час роботи у кратері Єзеро ровер зібрав 29 цінних зразків скельних порід і ґрунту із дна колишнього озера, стародавньої річкової дельти та кратерного краю.

Вік деяких досліджених каменів сягає 4 мільярдів років - вони зберегли геологічні сліди, які на Землі давно знищені ерозією та тектонікою плит.

Серед найважливіших знахідок - скеля Cheyava Falls, у якій виявили потенційну біосигнатуру, що може свідчити про існування мікроорганізмів у минулому.

Зараз марсохід прямує через ділянку Lac de Charmes до району Idubi. Там науковці розраховують знайти сліди стародавніх гідротермальних систем - підземних гарячих джерел, де нагріта вода взаємодіяла з гірськими породами, створюючи сприятливі умови для життя.

Після цього Perseverance вирушить на південь до об'єкта Rainbow Falls - 100-метрового фрагмента стародавньої кори, оголеного метеоритним ударом.

Паралельно фахівці NASA готують оновлення навігаційного софту, яке дозволить роверу орієнтуватися за орбітальними картами прямо під час руху та працювати ще довше щодня.