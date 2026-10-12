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200-летняя ошибка: ученые переписали историю первого солнечного шторма

08:11 12.10.2026 Пн
3 мин
aimg Ольга Завада
200-летняя ошибка: ученые переписали историю первого солнечного шторма Космическая погода вредила человечеству еще до События Кэррингтона (фото: Javid Naderi)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Международная группа ученых раскрыла историческую загадку об одном из первых зарегистрированных случаев влияния солнечной бури на технологии, созданные человеком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике Advance Earth and Space Sciences.

Ошибка длиной почти в два столетия

История о "мощном магнитном возмущении", которое 18 октября 1841 года нарушило работу железнодорожных сигналов и задержало поезд с Эксетера на 16 минут, впервые появилась в анонимной публикации журнала Nature в 1871 году.

Из-за этой даты инцидент считался самым первым в истории примером негативного влияния космической погоды на технологии.

Однако при повторном изучении архивов ученые обнаружили существенное различие:

  • железнодорожная линия между Эксетером и Старкроссом открылась только в 1846 году;
  • в 1841 г. этой инфраструктуры вообще не существовало.

Сопоставив газеты, солнечные наблюдения и записи геомагнитного поля, ученые доказали, что событие имело место 18 октября 1848 года.

Благодаря этой поправке самым ранним подтвержденным случаем влияния солнечного шторма на телеграфные системы теперь считается март 1847 года. Событие произошло на Британской Мидлендской железной дороге.

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Влияние на технологии еще до знаменитого События Кэррингтона

Инцидент в Эксетере произошел более чем за десятилетие до знаменитого События Кэррингтона 1859 года - самого мощного солнечного шторма в истории, вызвавшего вспышки на телеграфных линиях и яркие полярные сияния вплоть до Карибского бассейна.

Изучение архивов доказывает, что сбои в работе оборудования возникали сразу после появления первых протяженных проводных сетей.

Солнечные вспышки вызывали токи в длинных проводниках, которые приводили к выходу из строя телеграфов и железнодорожных семафоров в первой половине 19 века.

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Почему старинные записи важны для современности?

Ученые отмечают, что анализ данных 1840-х годов помогает лучше понять цикличность солнечной активности и строить более точные модели прогнозирования для современной инфраструктуры.

Хотя современные технологии значительно сложнее викторианского телеграфа, физический принцип воздействия Солнца на электросеть остается неизменным.

Сильные геомагнитные штормы и сегодня представляют угрозу для

  • электрических сетей и трансформаторов;
  • спутниковой навигации и связи;
  • железнодорожных систем автоматики;
  • пилотируемых космических миссий.

Полученные данные помогут подготовить защиту критической инфраструктуры к пику солнечной активности, который ожидается уже в наших 2030-х годах.

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