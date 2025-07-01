Рекордный курс евро. Почему валюта Еврозоны так стремительно дорожает
Курс евро приближается к рекордным 50 гривнам. Это происходит на фоне роста стоимости евро к доллару на международном рынке. Валюта США теряет позиции из-за непредсказуемости политики президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александра Мартыненко.
Как вырос курс евро за последние месяцы
Европейский центральный банк с середины января до 27 июня увеличил курс евро на 15% - до 1,17 долларов за евро.
Европейский центральный банк значительно повысил курс евро в течение последних месяцев каденции президента Дональда Трампа (сайт ЕЦБ)
За этот же период Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 12% - до 48,64 гривны за евро.
На 1 июля НБУ снова поднял курс евро до нового рекордного значения - 48,98 гривны за евро.
Национальный банк меняет курс евро к гривне вслед за курсом евро к доллару на международном валютном рынке (сайт НБУ)
Почему евро дорожает к доллару
По словам эксперта, ослабление доллара относительно евро объясняется опасениями последствий политики администрации президента США Дональда Трампа для американской экономики.
"Резкое повышение импортных пошлин может привести к ускорению инфляции и ослаблению потребительского спроса, и как результат, замедлению экономического роста", - сказал Александр Мартыненко.
Он добавил, что инвесторов беспокоит рост дефицита федерального бюджета, к которому может привести сокращение налогов, которые отстаивает республиканская партия.
"В целом хаотичная непредсказуемая политика новой американской администрации нанесла серьезный репутационный удар по акциям и облигациям США, как одним из самых безопасных рыночных активов. И это также негативно отразилось на американском долларе", - сказал Александр Мартыненко.
Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой предоставил прогноз, что в июле при оптимистическом сценарии 1 евро может вернуться в коридор 1,05-1,1 доллар, в негативном случае курс евро вырастет до 1,15-1,18 доллар.
В конце мая заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что в будущем Украина возьмет на себя обязательства перейти на евро в рамках процесса интеграции в ЕС.
30 июня исполнительный директор МВФ и экс-глава Банка Литвы Витас Василяускас сказал, что вступление любой страны в Европейский Союз предполагает переход на евро.