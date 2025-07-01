Рекордний курс євро. Чому валюта Єврозони так стрімко дорожчає

Курс євро наближається до рекордних 50 гривень. Це відбулося на фоні зростання вартості євро до долара на міжнародному ринку. Валюта США втрачає позиції через непередбачуваність політики президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександра Мартиненка.

Як зріс курс євро за останні місяці

Європейський центральний банк із середини січня до 27 червня збільшив курс євро на 15% - до 1,17 доларів за євро.

Європейський центральний банк значно підвищив курс євро протягом останніх місяців каденції президента Дональда Трампа (сайт ЄЦБ)

За цей же період Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 12% - до 48,64 гривні за євро.

На 1 липня НБУ знову підняв курс євро до нового рекордного значення – 48,98 гривні за євро.

Національний банку змінює курс євро до гривні вслід за курсом євро до долара на міжнародному валютному ринку (сайт НБУ)

Чому євро дорожчає до долара

За словами експерта, послаблення долара відносно євро пояснюється побоюваннями наслідків політики адміністрації президента США Дональда Трампа для американської економіки.

"Різке підвищення імпортних мит може призвести до прискорення інфляції і послаблення споживчого попиту, і як результат, уповільнення економічного росту", - сказав Олександр Мартиненко.

Він додав, що інвесторів турбує зростання дефіциту федерального бюджету, до якого може призвести скорочення податків, які відстоює республіканська партія.

"В цілому хаотична непередбачувана політика нової американської адміністрації завдала серйозного репутаційного удару по акціях і облігаціях США, як одних з найбільш безпечних ринкових активах. І це також негативно відобразилось на американському доларі", - сказав Олександр Мартиненко.