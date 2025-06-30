НБУ поднял курс доллара на 1 июля, евро обновил исторический максимум

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 1 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7788 гривен за 1 доллар (+0,1379 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,9856 гривен за 1 евро (+0,2033 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня - 48,7823.



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 25 копеек до 42 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 49,35 гривен.