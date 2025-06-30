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НБУ поднял курс доллара на 1 июля, евро обновил исторический максимум

Украина, Понедельник 30 июня 2025 15:40
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НБУ поднял курс доллара на 1 июля, евро обновил исторический максимум Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7788 гривен за 1 доллар (+0,1379 грн).
НБУ поднял курс доллара на 1 июля, евро обновил исторический максимум

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,9856 гривен за 1 евро (+0,2033 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня - 48,7823.
НБУ поднял курс доллара на 1 июля, евро обновил исторический максимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ поднял курс доллара на 1 июля, евро обновил исторический максимум

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 25 копеек до 42 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 49,35 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в июле стоимость доллара будет оставаться на более-менее ожидаемом уровне.

Основные колебания американской валюты будут происходить в пределах 41,6-42,2 грн/доллар, считает банкир.

По его словам, при оптимистическом сценарии 1 евро может вернуться в коридор 1,05-1,1 доллар. В негативном случае курс евро вырастет до 1,15-1,18 доллар.

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