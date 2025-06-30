Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира

В июле стоимость доллара будет оставаться на более-менее ожидаемом уровне: основные колебания американской валюты будут происходить в пределах 41,6-42,2 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Как отметил банкир, остается в силе стратегия Нацбанка на валютном рынке, в частности, мы режима "управляемой гибкости". Фактически это гибридный режим, который сохраняет элементы свободного рынка и возможность курсового контроля, что защищает рынок от хаоса.

"Поэтому мы ожидаем, что в течение следующего месяца глобальные курсовые колебания исключены, зато текущие колебания будут незначительными и разнонаправленными (курсы могут как расти, так и снижаться). Вместе с тем не стоит ожидать, что доллар может существенно обвалиться, или же прыгнуть выше экономически обоснованного", - сказал он.

Лесовой напомнил о монетарной стратегии НБУ. По его словам, ожидается, что в июле инфляция максимально составит 0,3-0,5%, а в годовом измерении снизится до 13-14%. Это обстоятельство может удержать регулятора от пересмотра учетной ставки. Ожидается, что 24 июля НБУ может сохранить учетную ставку без изменений (15,5%). В случае снижения потребительских цен нельзя исключать коррекции базовой ставки, однако это может произойти уже осенью.

"Несмотря на то, что война прямо не влияет на курсы валют, он является важным в сочетании с экономическими факторами. Тем более война и ее последствия и причиненная врагом школа достаточно непредсказуемы", - добавил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Курс евро

Банкир напомнил, что курс европейской валюты формируется на основе мировых котировок пары доллар/евро.

"Несмотря на то, что и доллар, и евро остаются мировыми валютами, в июле мы можем увидеть, как сближение курсов этих валют, так и разрастание между ними расстояния", - сказал Лесовой.

Это произойдет в зависимости от состояния экономических отношений ЕС-США (в частности потенциального введения новых пошлин США на продукцию из ЕС и ответные шаги европейцев), а также влияния войны Израиля и Ирана на стоимость нефти и газа. При оптимистическом сценарии 1 евро может вернуться в коридор 1,05-1,1 доллар. В негативном случае курс евро вырастет до 1,15-1,18 доллар.

"Сейчас ситуация является динамичной, однако недостаточно предсказуемой. На 9 июля запланировано внедрение новых 50%-х пошлин. И до сих пор не известно, удастся ли договориться США и ЕС не начинать новую экономическую войну, которая может задеть не только фигурантов, но и проявиться во всех уголках мира", - добавил банкир.

Поэтому по ожиданиям Лесового, курс евро в течение июля может находиться с достаточно большим люфтом: 46,5-48,5 грн евро.

"В целом же валютный рынок вряд ли ожидают глобальные потрясения: по крайней мере курс доллара в Украине существенно не изменится, а курс евро будет ориентироваться на стоимость этой валюты на мировых торгах. Таким образом, рынок хоть и будет живым, однако глобальные стратегические курсовые изменения будут маловероятными", - констатировал банкир.