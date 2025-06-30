Переход на евро: в МВФ разъяснили обязательства Украины

Вступление любой страны в Европейский Союз предполагает переход на евро. Украина должна адаптировать свою правовую систему к европейской.

Об этом заявил исполнительный директор МВФ и экс-глава Банка Литвы Витас Василяускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию NV .

"Просто адаптируйте свою правовую систему и будьте частью клуба. Введение евро является юридическим обязательством, за исключением стран, которые получили юридическую клаузулу (особое условие, - ред.) при вступлении в ЕС (например, Дания)", - сказал Василяускас

Он также подчеркнул, что выбор монетарной политики является сугубо внутренним решением, суверенным решением, "поскольку мы видим, что не все страны - члены ЕС также являются членами еврозоны".

По его словам, в случае Литвы введение евро с 2015 года было стратегическим решением и целью.

"Вопрос заключался в том, когда. Наша готовность как страны должна соответствовать критериям. В случае Литвы Банк Литвы опубликовал отчет, где были приведены плюсы и минусы перехода на евро. Это было очень полезно в обсуждениях с лицами, принимающими решения, бизнес-ассоциациями и обществом в целом", - добавил экс-глава Банка Литвы.