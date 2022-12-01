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Потери России в войне против Украины превысили 89 тысяч человек, - Генштаб

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Четверг 01 декабря 2022 09:15
Потери России в войне против Украины превысили 89 тысяч человек, - Генштаб Фото: украинские войска с начала войны ликвидировали более 89 тысяч российских солдат (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 560 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 89 440 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника на 1 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 89440 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 2915 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5877 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1904 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средств ПВО - 210 (+й) ед,
  • самолетов - 280 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1562 (+0),
  • крылатых ракет - 531 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4441 (+12) ед,
  • специальной техники - 163 (+0).

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили 12 атак россиян на Донбассе. Оккупанты же окапываются на Сватовском и Лиманском направлениях и отводят войска из Олешков.

Также сообщалось, что ВСУ пресекают попытки оккупантов сосредоточить усилия для мощного удара.

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