Больше шансов на бюджет? В МОН сказали, какие предметы на НМТ дают преимущество при поступлении

Национальный мультипредметный тест (НМТ) 2025 года почти совсем не отличается от прошлогоднего. При этом некоторые предметы дают абитуриентам преимущество в конкурсе при поступлении.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий .

Какие предметы на НМТ дают преимущество при поступлении

Чиновник напомнил, что в рамках НМТ абитуриенты могут сами выбирать четвертый предмет - для увеличения шансов поступить на желаемую специальность в конкретный университет.

При этом выпускники практически не выбирают сейчас физику и химию.

"Это показывает, что интерес к этим предметам падает гораздо раньше, чем в 11 классе. Это проблема, связанная с 9-10 классом", - уточнил Винницкий.

Он рассказал, что сейчас Министерство образования и науки в рамках реформы Новой украинской школы (НУШ), старшей профильной школы, много инвестирует в популяризацию так называемого STEM-образования, которое охватывает:

естественные науки (Science);

технологии (Technology);

техническое творчество или инженерию (Engineering);

математику (Mathematics).

"Субвенции уже выделяются, есть пилотирование Профильной школы. И в 2027 первые десятиклассники пойдут в новую старшую школу, где один из опорных моментов - популяризация естественных специальностей", - поделился замминистра.

По его словам, в этом году при поступлении именно физика и химия дают преимущество в конкурсе.

"Если у абитуриентов одинаковые баллы по другим предметам, но один выбрал физику, а другой - английский, то конкурсный балл с физикой будет выше", - объяснил Винницкий.

Он добавил, что это особенно важно для тех, кто планирует поступать на естественные или инженерные специальности.

При этом фактор конкурсного балла будет и в следующем году.

"И через год - так же. Ученикам 9-10 классов мы сейчас говорим: учите дальше физику и химию, это вам поможет легче поступить в университет. И больше шансов, что вы получите бюджетное место", - подчеркнул чиновник.

В завершение он отметил, что сейчас МОН пытается исправить ошибки, сделанные 5, 7, 10, а то и 20 лет назад.

"Инвестиции на уровне школ в лабораторное оборудование, в популяризацию естественных предметов, к сожалению, очень давно не осуществлялись. Поэтому речь идет не о новых проблемах, а об исправлении недостатков, которые тянутся много лет", - подытожил Винницкий.