ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обнародованы результаты НМТ-2025: как узнать свои баллы и что делать дальше

Среда 02 июля 2025 13:48
UA EN RU
Обнародованы результаты НМТ-2025: как узнать свои баллы и что делать дальше Фото: НМТ-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Участники основных сессий национального мультипредметного теста (НМТ), которые сдавали его с 11 по 20 июня, сегодня, 2 июля, получили официальные результаты. Они доступны в персональных кабинетах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Что уже доступно

Во вкладке "Результат НМТ-2025" участники могут сформировать информационную карточку, которая нужна для поступления в украинские высшие учебные заведения. Также доступна карточка результатов по предметам.

Всего в июне было проведено 17 основных сессий НМТ, для каждой из которых подготовили уникальный вариант теста. Оценивание ответов осуществлялось по специальным схемам, а окончательные баллы вычислили после повторной проверки всех ответов.

Сегодня УЦОКО передает результаты основных сессий в Единую государственную базу по вопросам образования (ЕГЭБО), которая используется в системе поступления.

Документ для иностранных университетов

Для подачи результатов НМТ в зарубежные вузы с 4 июля можно будет заказать выписку из результатов - с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения. В Украине для поступления этот документ не нужен.

Напомним, в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих-2025. Подать заявления в вузы можно онлайн с 1 июля по 20 октября. В кабинете нужно указать личные данные, сертификаты НМТ, документы об образовании и фото. Подача заявлений на бюджет будет происходить с 19 июля по 1 августа. Абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджет и до 10 - на контракт.

Также мы рассказывали, что нужно сделать поступающим после 1 июля 2025 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания НМТ
Новости
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства