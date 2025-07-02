Обнародованы результаты НМТ-2025: как узнать свои баллы и что делать дальше

Участники основных сессий национального мультипредметного теста (НМТ), которые сдавали его с 11 по 20 июня, сегодня, 2 июля, получили официальные результаты. Они доступны в персональных кабинетах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Что уже доступно

Во вкладке "Результат НМТ-2025" участники могут сформировать информационную карточку, которая нужна для поступления в украинские высшие учебные заведения. Также доступна карточка результатов по предметам.

Всего в июне было проведено 17 основных сессий НМТ, для каждой из которых подготовили уникальный вариант теста. Оценивание ответов осуществлялось по специальным схемам, а окончательные баллы вычислили после повторной проверки всех ответов.

Сегодня УЦОКО передает результаты основных сессий в Единую государственную базу по вопросам образования (ЕГЭБО), которая используется в системе поступления.

Документ для иностранных университетов

Для подачи результатов НМТ в зарубежные вузы с 4 июля можно будет заказать выписку из результатов - с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения. В Украине для поступления этот документ не нужен.