Агентство отмечает, что повышение цен фиксируется из-за ситуации на Ближнем Востоке, которая провоцирует рост стоимости всех энергоресурсов.

При этом сократился дисконт нефти страны-агрессора к нефти марки Brent - он снизился до 4,8 доллара за баррель, что является минимальным уровнем за более чем четыре месяца.

На стремительный рост стоимости российской нефти повлияло и решение Минфина США ослабить ограничения на покупку тех энергоресурсов РФ, которые уже находились в море.

Ранее это послабление действовало только для Индии, но теперь оно распространяется и на другие страны, чтобы сдержать рост цен на энергетическом рынке.

После получения разрешения в марте компании из Индии, включая Indian Oil и Reliance Industries, закупили около 30 млн баррелей российской нефти. Цена Urals выросла и в западных портах страны-агрессора - до 73,73 доллара за баррель, что превышает показатели, заложенные в российский бюджет.

Нефтяные доходы России

Напомним, Financial Times сообщало, что закрытие Ормузского пролива и стремительный рост цен на нефть приносят российскому бюджету до 150 млн долларов дополнительного дохода ежедневно.