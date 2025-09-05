ЧМ-2026: Аргентина, Бразилия и еще три сборные обеспечили место на мундиале
В квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу в Южной Америке завершились матчи предпоследнего тура, по итогам которых определились еще три сборные, получившие прямую путевку на мундиаль. Южноамериканские представители на ЧМ-2026 теперь - Аргентина, Бразилия, Эквадор, Колумбия, Парагвай и Уругвай.
Кто обеспечил прямые путевки
Перед 17-м туром квалификации три команды уже гарантировали себе участие в чемпионате мира: действующий чемпион Аргентина, а также Бразилия и Эквадор.
Еще за три путевки боролись пять сборных: Уругвай, Парагвай, Колумбия, Боливия и Венесуэла.
Финальные результаты и очки команд
После завершения предпоследнего тура прямую путевку на мундиаль получили Эквадор, Колумбия и Парагвай.
Венесуэла и Боливия потеряли шансы из-за неудачных матчей и остаются претендентами только на межконтинентальный плейоф.
Турнирная таблица квалификации Южной Америки (17 туров):
- Аргентина - 38 очков, 31:9
- Бразилия - 28 очков, 24:16
- Уругвай - 27 очков, 22:12
- Эквадор - 26 очков, 13:5
- Колумбия - 25 очков, 22:15
- Парагвай - 25 очков, 13:10
- Венесуэла - 18 очков, 15:22
- Боливия - 17 очков, 16:35
- Перу - 12 очков, 6:20
- Чили - 10 очков, 9:27
"Это хороший способ пройти квалификацию. Атакующая игра команды была сильной, было также много ярких моментов в отдельных выступлениях", - прокомментировал тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса.
Кто будет бороться за межконтинентальный плей-офф
Перед заключительным туром за попадание в плей-офф остались две сборные - Венесуэла и Боливия.
Венесуэльцам достаточно победы над Колумбией, любой другой результат отправит их судьбу зависеть от игры Боливии с Бразилией. Оба матча состоятся 10 сентября.
Участники чемпионата мира-2026
На данный момент список участников мундиаля выглядит так:
- Азия (5/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
- Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай
- Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика
- Океания (1/1): Новая Зеландия
