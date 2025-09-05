ЧМ-2026: Аргентина, Бразилия и еще три сборные обеспечили место на мундиале

В квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу в Южной Америке завершились матчи предпоследнего тура, по итогам которых определились еще три сборные, получившие прямую путевку на мундиаль. Южноамериканские представители на ЧМ-2026 теперь - Аргентина, Бразилия, Эквадор, Колумбия, Парагвай и Уругвай.

Кто обеспечил прямые путевки

Перед 17-м туром квалификации три команды уже гарантировали себе участие в чемпионате мира: действующий чемпион Аргентина, а также Бразилия и Эквадор.

Еще за три путевки боролись пять сборных: Уругвай, Парагвай, Колумбия, Боливия и Венесуэла.

Финальные результаты и очки команд

После завершения предпоследнего тура прямую путевку на мундиаль получили Эквадор, Колумбия и Парагвай.

Венесуэла и Боливия потеряли шансы из-за неудачных матчей и остаются претендентами только на межконтинентальный плейоф.

Турнирная таблица квалификации Южной Америки (17 туров):

Аргентина - 38 очков, 31:9

Бразилия - 28 очков, 24:16

Уругвай - 27 очков, 22:12

Эквадор - 26 очков, 13:5

Колумбия - 25 очков, 22:15

Парагвай - 25 очков, 13:10

Венесуэла - 18 очков, 15:22

Боливия - 17 очков, 16:35

Перу - 12 очков, 6:20

Чили - 10 очков, 9:27

"Это хороший способ пройти квалификацию. Атакующая игра команды была сильной, было также много ярких моментов в отдельных выступлениях", - прокомментировал тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса.

Кто будет бороться за межконтинентальный плей-офф

Перед заключительным туром за попадание в плей-офф остались две сборные - Венесуэла и Боливия.

Венесуэльцам достаточно победы над Колумбией, любой другой результат отправит их судьбу зависеть от игры Боливии с Бразилией. Оба матча состоятся 10 сентября.

Участники чемпионата мира-2026

На данный момент список участников мундиаля выглядит так: