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Без доплаты в Украине: Apple добавила кино и игры в базовый iCloud+

16:13 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Без доплаты в Украине: Apple добавила кино и игры в базовый iCloud+ Apple TV выходит на 59 новых рынков: (фото: Unsplash)
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Apple без доплаты добавила Apple TV и Apple Arcade в базовую подписку iCloud+ на 50 ГБ. Изменения уже действуют более чем в 100 странах, в том числе в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 9To5Mac.

Apple меняет подход к продвижению своих сервисов на небольших рынках, где пользователи более чувствительны к ценовой политике техногиганта.

Вместо того, чтобы активно продавать более дорогую подписку Apple One, компания хочет привлечь больше людей из-за самого популярного тарифа iCloud+.

Для этого Apple добавляет в облачное хранилище доступ к Apple TV и Apple Arcade.

Это особенно важно для стран, где часть контента Apple TV не имеет полной локализации: дополнительные сервисы могут стать стимулом оформить iCloud+ даже для тех, кому не нужно только облачное пространство.

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Детали обновления подписок и новые возможности

Бонусы базового тарифа. Пользователи подписки iCloud+ 50 ГБ (стоимость в Украине составляет 0,99 доллара США в месяц) получают автоматический доступ в каталог игр Apple Arcade и библиотеки фильмов и сериалов Apple TV.

Запуск Apple Music Select. На отдельных рынках Apple испытывает новый уровень подписки с подборкой радиостанций без рекламы.

Клиенты этого уровня смогут впоследствии перейти на полную версию Apple Music по специальной сниженной цене.

География покрытия. Обновленное предложение охватывает более ста стран (в том числе Украина, Индия, Молдова, Грузия, Казахстан, ОАЭ и т.п.).

Отметим, что США и другие развитые рынки не вошли в этот список - там компания продолжает продвигать более дорогие пакеты Apple One.

Глобальная экспансия стриминга. В рамках масштабного запуска сервис Apple TV впервые официально заработал в 59 новых странах - таким образом техногигант расширил свое присутствие вплоть до 170 регионов мира.

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