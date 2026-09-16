Рекорд у Geekbench 7: новий чип Apple M5 Ultra перевершив топовий AMD

Новий флагманський чип Apple для робочих станцій вперше засвітився у базі бенчмарку Geekbench 7. Процесор показав результати, які виводять комп’ютери Купертіно у вищу лігу продуктивності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Geekbench .

Чип тестували у складі робочої станції Mac Studio під управлінням macOS 27.0 із 256 ГБ об'єднаної пам'яті.

У синтетичних випробуваннях процесор набрав 3774 бали в одноядерному режимі та 52516 балів у багатоядерних тестах.

Новий рівень потужності

Процесор M5 Ultra оснащений 36 ядрами, з яких 12 є суперядрами, а 24 - продуктивними ядрами. Примітно, що максимальна тактова частота чипа під час тестування досягала 4,6 ГГц.

Отримані результати підтверджують заяви Apple про те, що новий M5 Ultra забезпечує до 1,3 раза вищу багатопотокову продуктивність порівняно з M3 Ultra.

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Попереду 96-ядерного флагмана AMD

Показник у 52516 балів наближає M5 Ultra до найпотужніших процесорів для робочих станцій на ринку:

AMD Ryzen Threadripper Pro 9985WX на 64 ядра набрав 56118 балів, що лише на 6,4 відсотка більше за результат Apple.

AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX на 96 ядер і 192 потоки показав результат у 50911 балів.

Таким чином, 36-ядерний чип від Apple виявився приблизно на 3 відсотки швидшим за 96-ядерний флагман AMD у цьому конкретному випробуванні. Крім того, M5 Ultra випередив низку двопроцесорних серверних систем на базі AMD EPYC.

Що це означає для ринку?

Високий результат у Geekbench 7 не означає автоматичної переваги M5 Ultra в усіх робочих завданнях, оскільки цей тест є відносно коротким і не завжди масштабується на велику кількість ядер.

З усім тим, показники 36-ядерного Mac Studio демонструють реальну конкурентну загрозу для традиційних високопродуктивних робочих станцій і серверів.

Також, вважають аналітики, ці тести задають високу планку для майбутнього покоління чипів M7 Ultra, яке має отримати підтримку до 1,5 терабайт об'єднаної пам'яті.